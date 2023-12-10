"Женщине выбили зубы, чтобы было проще это с ней делать": украинка рассказала об изнасиловании в плену РФ

Российские оккупанты сексуально издеваются над украинцами на оккупированных территориях. После освобождения населенных пунктов полиция открывает уголовные дела по этим фактам.

Об этом говорится во второй части материала ТСН о секс-насилии над украинцами.

Украинцы, ставшие жертвами сексуального насилия, редко обращаются к психологам

До сих пор неизвестно, сколько украинцев стали жертвами сексуального насилия со стороны оккупантов. Очень часто люди хотят об этом просто забыть, а потому не обращаются в полицию и к психологам.

В Украине действует анонимная телефонная линия, где психологи готовы помогать людям, пострадавшим от насилия или торговли людьми. Здесь после деоккупации Киевщины, еще весной 2022 года ждали шквал звонков. Однако, этого не произошло.

"С начала полномасштабного вторжения мы владеем информацией о семидесяти случаях сексуального насилия, которые были совершены российскими солдатами", - говорит Екатерина Бороздина, вице-президент "Ла Страда Украина".

Екатерина Бороздина, вице-президент "Ла Страда Украина".

Но даже эти семьдесят человек, которые позвонили, говорит Екатерина, не сразу признавались, что пострадали от сексуального насилия. И даже анонимные беседы с психологом давались им тяжело. Это происходит из-за того, что пострадавшие очень часто сталкиваются с непониманием и даже осуждением вместо поддержки.

Наталья Поцелуева - психолог, которая работает именно с пострадавшими от сексуального насилия во время войны.

"В моей работе сейчас 22 клиентки. Из них три подростка и одна девочка маленькая", - говорит психолог.

Наталья рассказывает, что своих клиентов часто они с коллегами находят самостоятельно: едут в деоккупированное село и разыскивают обиженных. И даже во время личного общения есть люди, которые отказываются от помощи. Наталья говорит - всем ошибочно кажется, что душевная травма заживет сама.

"Я бы посоветовала не молчать об этой боли, потому что она на самом деле разрушает изнутри. У меня было несколько клиенток, которые отказывались работать с нами в начале, мы давали им время оправиться. И, если честно, я не знаю, как они прожили эти два года, потому что насколько разрушены они изнутри, настолько плохо им все эти годы, поэтому лучше не молчать", - говорит Наталья Поцелуева.

Наталья Поцилуева

"Женщине выбили зубы, чтобы было легче это с ней делать" — свидетельство экс-плененной

Людмила Гусейнова в плен так называемой "ДНР" попала в 2019 году. Держали ее, в частности, и в тайной тюрьме "Изоляция" в оккупированном Донецке. Боевики подвергали Людмилу пыткам, раздевали, касались половых органов. Это тоже является сексуальным насилием.

Людмилу обменяли в октябре 2022 года. Сейчас она живет в Киеве. В одном из приютов, куда с фронта привозят четвероногих, она нашла себе друга - Дюка. Забрать в съемную квартиру собаку не может, поэтому приезжает с ним гулять. Говорит - чуть ли не сразу после плена решила, что замалчивать свою историю не будет. Поэтому уже дала десятки интервью, пишет книгу, выходит на акции в поддержку пленных и помогает женщинам, которые так же, как и она, прошли плен, пытки и насилие.

Людмила Гусейнова

"Я услышала о том, как женщине выбили зубы, чтобы это страшно звучит, невозможно даже повторять, но лишь потому, чтобы им было проще это делать с ней. Если мы будем молчать об этом, если осуждаем, то мы не даем человеку добиться справедливости", — говорит Людмила.

Уголовные производства против нелюдей-россиян

Генеральная прокуратура сейчас расследует 257 дел по сексуальному насилию во время войны. И правоохранители, и юристы уверены - это очень мало. Правда, такие дела не имеют срока давности.

В Генпрокуратуре работает специальное управление, которое расследует такие производства. Когда в открытых источниках они находят российских насильников и потерпевшие их опознают - дело передают в суд. Там россиян, совершавших преступления на оккупированных территориях, судят заочно. Но в будущем материалы всех этих дел будут использованы и в международных судах для наказания высшего российского руководства.

"Наша цель - привлечь к ответственности высшее руководство Российской Федерации. Поэтому раскрывая все эти преступления, делая такое картирование, мы строим и видим для себя цель, все же геноцид, который мы хотим доказывать в Международном уголовном суде", - говорит Ирина Диденко, начальник специализированного управления Офиса генерального прокурора Украины.

Жертвы насилия хотят наказания для обидчиков

Двух россиян-насильников по делу с условным названием "изнасилованная улица" уже идентифицировали. Есть данные, что одного из них украинские защитники уже ликвидировали на фронте. Вместе с тем адвокаты потерпевших говорят — главная цель их клиентов увидеть обидчиков на скамье подсудимых. Заочное наказание их не устраивает.

Оккупант-насильник

Оккупант-насильник

Сообщение о ликвидации оккупанта-насильника

"Каждому человеку болит его. В целом мы понимаем, что Россия - это страна агрессор, это преступность в целом, но человек пострадал от очень конкретного точечного российского военнослужащего, и он бы очень хотел, чтобы этот конкретный военнослужащий РФ понес какое-то справедливое наказание", - говорит Людмила Выговская, адвокат ассоциации женщин-юристок Украины "Юрфем".

Вместе с тем украинские юристы уверены - пока украинское законодательство не адаптировано к европейскому, пока Украина не ратифицирует Римский статут, надеяться на то, что прокуратуре удастся довести большинство таких дел до международных судов - не стоит. Международный уголовный суд может просто отказаться их рассматривать.

"Возможно процентов 10-20 пойдет в международные суды. Потому что это не задача международных судов рассматривать наши дела. Это задача нашей уголовной системы", - говорит Надежда Волкова, директор Ukrainian Legal Advisory Group.

Бывший пленный Роман Шаповаленко говорит, что он хочет, чтобы его обидчики получили справедливое наказание и сели в тюрьму.

Елена Ягупова после плена и насилия там вынуждена принимать большое количество медикаментов. Сейчас Елена не работает. Занимается лишь тем, чтобы собрать все необходимые документы для иска в Международный уголовный суд. Елену поддерживает ее муж. Артур знает все подробности ее плена. И едва ли не первое, что сделали после освобождения - обвенчались.

Читайте первую часть материала ТСН: "Я тебя отдам на несколько дней кадыровцам": украинцы рассказали жуткие истории о российском плену.