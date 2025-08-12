Женщину арестовали из-за надписи на футболке: о чем там шла речь (фото)

Женщину арестовали из-за надписи на футболке / © Pixabay

Феминистическая активистка в Марокко была взята под стражу и заявила, что ей угрожали забросать камнями в Интернете после того, как она опубликовала фотографию, на которой была одета в футболку с надписью «Аллах — лесбиянка».

Об этом пишет dailymail.co.uk

Ибтиссаме Лачгар обвиняют в том, что она опубликовала фотографию в футболке, которая является оскорбительной для ислама, и написала подпись, которая также была оскорбительной для религии.

Прокуратура при суде первой инстанции Рабата в Марокко объявила, что девушка была взята под стражу, пока власти расследуют скандал с фотографией.

Женщина в соцсетях отметила, что она таким образом хотела показать то, как ислам унижает женщин.

Ибтиссаме Лачгар / © Daily Mail

Лачгар — психолог по развитию, а также феминистическая и атеистическая активистка, которая организовала ряд протестов в Марокко в защиту прав женщин, ЛГБТК+ и против насилия со стороны мужчин.

Она является соучредителем Альтернативного движения за индивидуальные свободы (MALI), которое выступает за индивидуальные свободы, такие как право на аборт и однополые браки.

Ее сообщение вызвало возмущение в Интернете, а также дискуссии, причем некоторые аккаунты выражали поддержку феминистке.

Лачгар в Facebook заявила, что после того, как она опубликовала фото в футболке с провокационной надписью, в течение трех дней подверглась «кибербуллингу, тысячам угроз изнасилованием, смертью, призывам к линчеванию и избиению камнями». Часть пользователей призвали посадить женщину. Впоследствии ее таки задержали.

Марокканский закон 2002 года, ограничивающий свободу СМИ, утверждает, что высказывания, которые считаются критическими в отношении «ислама, института монархии или территориальной целостности», являются недопустимыми и могут быть наказаны тюремным заключением.

