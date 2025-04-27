Женщину чуть не похоронили заживо: шокирующая история о "испорченных" похоронах

Истории с «воскресением» похожи на сказку, но встречаются довольно часто в разных уголках мира / © ТСН

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Объявленная мертвой женщина «ожила» дорогой прямо на собственные похороны. Произошло это в больнице на Майорке в Испании. Как так произошло и говорят врачи — читайте дальше в эксклюзиве TSN.ua.

Женщина ожила в похоронном бюро

Пожилую женщину уже объявили мертвой и везли в похоронное бюро, когда вдруг персонал обнаружил, что она до сих пор жива, пишет Daily Star. Однако, как сообщается, персонал был напуган, когда обнаружил, что у пенсионерки есть пульс и она даже шевелит пальцами. Парамедики похоронного бюро Son Valenti подтвердили, что она жива и отвезли ее обратно в городскую больницу Хуана Марча де Буньола.

Текущее состояние женщины остается неизвестным. Сейчас идет внутреннее расследование, чтобы выяснить, как так произошло, что медики ошибочно объявили женщину мертвой. К слову, этот инцидент перекликается с аналогичным случаем в июне прошлого года, когда 74-летняя американка, которую объявили мертвой в доме престарелых, «ожила» в мешке, когда тело привезли в похоронное бюро. Однако со временем она, к сожалению, умерла.

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Воскресение в США

По информации Daily Star, Констанс Гланц была объявлена мертвой в 9:44 утра 3 июня. Но все изменилось в похоронном бюро в Линкольне, штат Небраска, США, куда ее доставили.

Работники похоронного бюро чуть не выскочили из кожи, заметив, что Констанс дышит. Персонал не терял ни секунды, немедленно сделал искусственное дыхание и позвонил в экстренные службы и полицию, чтобы сообщить о «необычном» инциденте.

Офис шерифа округа Ланкастер подтвердил, что Гланц увезли в больницу. Позже ее вторично объявили мертвой.

«Это очень необычный случай. Я занимаюсь этим 31 год, и ничего подобного раньше не было», — сказал он журналистам.

Правоохранители заверили, что расследование продолжается, но пока нет никаких признаков, что кто пытался преждевременно положить Констанс в гроб.

«Сейчас не смогли выявить никаких преступных намерений со стороны дома престарелых, но расследование продолжается. Констанс поместили в хозпись при доме престарелых. Когда они сообщили, что она скончалась, офис шерифа округа Ланкастер не направил коронера. Случай не подвергался параметрам для вызова полиции и проведения коронерского расследования. Констанс было 74 года», — отметили полицейские.

Парагвайское чудо воскресения

И такие истории встречаются довольно часто. Так, в апреле этого года новорожденная девочка чудом ожила во время своих похорон. Но, к сожалению, ребенок все равно умер через неделю, сообщило издание NTK.

Маленькая Милагрос де Хесус родилась преждевременно и весила всего в 367 г. Ее 21-летняя мать была доставлена в больницу 12 апреля. На 26 неделе беременности у нее возникли проблемы с дыханием.

Поскольку будущая мама не получала достаточного количества кислорода, врачи решили провести экстренное кесарево сечение. После операции семья получила известие, что новорожденная девочка не имела никаких признаков жизни и была объявлена мертвой.

Позже они забрали свидетельство о смерти и получили маленький гроб с телом ребенка. Но на следующий день, 13 апреля, дядя увидел, как новорожденная двигала головой после того, как во время похоронной церемонии ее окропили святой водой.

Папа, Игнасио Медина Вега, рассказал местным СМИ, что «когда дядя подошел попрощаться с ней, он увидел, что малыши шевелит головой и дышит». Потом подошел и отец, и увидел, «как бьется ее маленькое сердце». Семья немедленно отвезла ребенка обратно в региональную больницу Сьюдад-дель-Эсте в одноименном парагвайском городе. Отец вспоминал, что «врачи назвали это чудом, ведь фактически ее собирались похоронить заживо».

Отмечается, что младенец оставался в гробу более четырех часов, а крышка была закрыта примерно половину этого времени. Представитель больницы Федерико Шредель заявил, что ребенка, возможно, ошибочно объявили мертвым из-за каталепсии — состояния, которое характеризуется отсутствием реакций на внешние раздражители, обмороками и расслабленными мышцами.

«Из-за преждевременного рождения такое может произойти. Пациент практически теряет какие-либо важные признаки жизни», — добавил он.

После «воскресения» девочки, ее родители решили назвать ее Милагрос де Хесус, что переводится как «Чудо Иисуса». Однако после недели борьбы за жизнь в реанимации ребенок все равно скончался от остановки сердечно-легочной деятельности около 21:30 20 апреля. Врачи пытались реанимировать ребенка около 20 минут, но, к сожалению, приложенные усилия оказались тщетными. На следующий день ребенка похоронили.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Эта история шокирует! Женщина ожила по дороге на собственные похороны!