Женщину из Львова лишили пенсии и заставили вернуть государству 116 тысяч гривен: в чём причина

Женщину заставили возвращать пенсию

Реклама

Во Львове на 116 тысяч гривен оштрафовали женщину, которая приобрела поддельную справку МСЭК, чтобы получить пенсию.

Об этом говорится в приговоре Сыховского районного суда г. Львова.

Реклама

Схема с поддельной справкой МСЭК и сервисным центром ПФУ

Обвиняемой по делу является незамужняя жительница Львова с техническим образованием, которая работает разнорабочей на частном предприятии и ранее не имела судимостей.

Реклама

Как установило следствие, в июне 2022 года женщина решила оформить пенсию. Не проходя никаких обследований в Сиховской межрайонной МСЭК, она получила заведомо поддельную «Справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией» о якобы имеющейся у неё 3-й группе инвалидности в связи с общим заболеванием.

Чтобы скрыть обман относительно места проживания, 22 июня 2022 года женщина лично подала поддельную справку и заявление о назначении пенсии в сервисный центр Пенсионного фонда Украины в поселке Подволочиск Тернопольской области. К документам она приложила реквизиты своего банковского счета.

На основании этой подделки Главное управление ПФУ в Тернопольской области назначило ей выплаты и выдало официальное удостоверение инвалида.

В результате с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2026 года на карточный счет жительницы Львова систематически поступала пенсия. За четыре года сумма незаконно полученных средств достигла 116 455 гривен 26 копеек.

Реклама

Раскаяние в суде и возмещение ущерба

В ходе судебного заседания (проходившего в режиме видеоконференции) обвиняемая полностью признала свою вину, искренне раскаялась и сообщила, что полностью вернула Пенсионному фонду все незаконно полученные средства. Женщина просила суд не наказывать её строго и назначить минимальный штраф.

Представитель потерпевшей стороны — Главное управление Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области — подтвердил полное возмещение ущерба, причиненного государству, и подал ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

Поскольку обстоятельства преступления никем из участников не оспаривались, суд ограничился допросом обвиняемой и изучением материалов, характеризующих её личность.

Решение суда

Сиховский районный суд г. Львова постановил:

Реклама

Признать женщину виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (присвоение чужого имущества путем обмана / мошенничество).

Назначить ей наказание в виде штрафа в размере 3 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 51 000 гривен.

Приговор может быть обжалован в Львовском апелляционном суде в течение 30 дней со дня его оглашения.

Новости партнеров

Новости партнеров