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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Женщину из Львова лишили пенсии и заставили вернуть государству 116 тысяч гривен: в чём причина

Сиховский районный суд города Львова приговорил жительницу Львова, которая по поддельной справке МСЭК незаконно получила более 116 тысяч гривен пенсии по инвалидности.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
1 комментарий
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Женщину заставили возвращать пенсию

Женщину заставили возвращать пенсию

Во Львове на 116 тысяч гривен оштрафовали женщину, которая приобрела поддельную справку МСЭК, чтобы получить пенсию.

Об этом говорится в приговоре Сыховского районного суда г. Львова.

Схема с поддельной справкой МСЭК и сервисным центром ПФУ

Обвиняемой по делу является незамужняя жительница Львова с техническим образованием, которая работает разнорабочей на частном предприятии и ранее не имела судимостей.

Как установило следствие, в июне 2022 года женщина решила оформить пенсию. Не проходя никаких обследований в Сиховской межрайонной МСЭК, она получила заведомо поддельную «Справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией» о якобы имеющейся у неё 3-й группе инвалидности в связи с общим заболеванием.

Чтобы скрыть обман относительно места проживания, 22 июня 2022 года женщина лично подала поддельную справку и заявление о назначении пенсии в сервисный центр Пенсионного фонда Украины в поселке Подволочиск Тернопольской области. К документам она приложила реквизиты своего банковского счета.

На основании этой подделки Главное управление ПФУ в Тернопольской области назначило ей выплаты и выдало официальное удостоверение инвалида.

В результате с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2026 года на карточный счет жительницы Львова систематически поступала пенсия. За четыре года сумма незаконно полученных средств достигла 116 455 гривен 26 копеек.

Раскаяние в суде и возмещение ущерба

В ходе судебного заседания (проходившего в режиме видеоконференции) обвиняемая полностью признала свою вину, искренне раскаялась и сообщила, что полностью вернула Пенсионному фонду все незаконно полученные средства. Женщина просила суд не наказывать её строго и назначить минимальный штраф.

Представитель потерпевшей стороны — Главное управление Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области — подтвердил полное возмещение ущерба, причиненного государству, и подал ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

Поскольку обстоятельства преступления никем из участников не оспаривались, суд ограничился допросом обвиняемой и изучением материалов, характеризующих её личность.

Решение суда

Сиховский районный суд г. Львова постановил:

  • Признать женщину виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (присвоение чужого имущества путем обмана / мошенничество).

  • Назначить ей наказание в виде штрафа в размере 3 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 51 000 гривен.

Приговор может быть обжалован в Львовском апелляционном суде в течение 30 дней со дня его оглашения.

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Комментарии (1)
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est5535
07:40, 2026.09.03
А прокурорів, суддів і різних інших таких паразитів уже позбавили таких пенсій????!!!! Чи це стосується лише низькопрослойної сторони населення?????!!!!!
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