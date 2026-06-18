Женщину из Львова лишили пенсии и заставили вернуть государству 144 000 гривен

Жительницу Львова осудили за пенсионную аферу

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Во Львове на 34 000 гривен оштрафовали женщину, которая в течение четырех лет незаконно получала пенсию по инвалидности.

Об этом говорится в приговоре Галицкого районного суда г. Львова.

Как женщина «купила» пенсию

Как установило официальное расследование, весной 2022 года женщина решила оформить пенсию по инвалидности и приобрела поддельные справки.

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28 апреля 2022 года она лично подала эту заведомо поддельную справку вместе с заявлением о назначении пенсии по инвалидности, указав для начислений свой банковский счет в АО «Ощадбанк». На основании этих фиктивных документов чиновники ПФУ приняли положительное решение, а в начале 2023 года женщине даже выдали официальное «Удостоверение лица с инвалидностью».

Схема действовала более четырех лет — в период с апреля 2022 года по май 2026 года. За это время на банковскую карту женщины от имени государства были перечислены пенсионные выплаты на общую сумму 144 387,67 гривен. Этими средствами государственного бюджета женщина распоряжалась по своему усмотрению, нанеся Пенсионному фонду значительный имущественный ущерб.

Что рассказала подсудимая о своей афере с пенсией

В ходе судебного заседания во Львове обвиняемая полностью и безоговорочно признала свою вину по ч. 1 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Она отказалась оспаривать какие-либо даты, суммы или обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, поэтому суд провел заседание по упрощенной процедуре без детального изучения доказательств (ч. 3 ст. 349 УПК Украины).

«Я совершила это уголовное правонарушение исключительно из-за собственной необдуманности. В тот момент у меня действительно были определенные проблемы со здоровьем, и когда мне предложили быстро оформить инвалидность без прохождения длительных и утомительных медицинских осмотров, я просто поддалась искушению и воспользовалась этой возможностью, чтобы получать от государства дополнительные средства. Сейчас я искренне раскаиваюсь в содеянном, глубоко осуждаю свое поведение и прошу прощения за эти противоправные действия», — заявила подсудимая.

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Материалы суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Представители Главного управления ПФУ во Львовской области не явились в зал суда, направив письменное заявление. Они официально подтвердили, что женщина в ходе досудебного расследования полностью добровольно вернула в государственный бюджет все незаконно полученные 144 387,67 гривен, поэтому имущественных претензий к ней у ведомства больше нет.

Приговор суда

При определении меры наказания Галицкий районный суд города Львова учел, что согласно статье 12 УК Украины данное преступление относится к категории уголовных проступков, то есть деяний, не представляющих значительной общественной опасности. Также суд принял во внимание личность подсудимой: она имеет высшее педагогическое образование, ранее никогда не привлекалась к уголовной ответственности, не состоит на учете у психиатра или нарколога. Весомым фактором стало и то, что женщина замужем и содержит троих детей, двое из которых являются несовершеннолетними (2013 и 2021 годов рождения).

В качестве обстоятельств, существенно смягчающих вину, суд признал полное искреннее раскаяние, активное содействие следствию в раскрытии махинации, а главное — стопроцентное возмещение причиненного государству материального ущерба. Отягчающих обстоятельств выявлено не было.

Решение суда: признать женщину виновной в мошенничестве и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 34 000 гривен.

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