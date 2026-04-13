Женщину из Львова лишили пенсии и заставили возвращать государству 127 тысяч гривен

Жительницу Львова заставили возвращать пенсию / © iStock

Реклама

Во Львове Галицкий районный суд вынес приговор местной жительнице, которая по фальшивой справке МСЭК незаконно получала пенсию по инвалидности III группы.

Об этом говорится в приговоре суда.

Как женщина оформила пенсию по «инвалидности»

История началась еще летом 2022 года. Женщина, зная, что не проходила никаких обследований в Сиховской межрайонной МСЭК, подала в сервисный центр Пенсионного фонда заведомо поддельную справку. В документе говорилось о наличии заболевания, которое дает право на назначение пенсии по инвалидности III группы.

Реклама

На основании этой фальшивки женщине регулярно начисляли выплаты в течение почти четырех лет — с мая 2022-го по январь 2026-го. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составила 127 400 гривен.

Что рассказала подсудимая

В судебном заседании обвиняемая полностью признала вину. Она объяснила свой поступок трудным материальным положением.

«Обвиняемая объяснила, что в то время у нее были финансовые проблемы и появилась возможность за небольшую сумму оформить себе инвалидность. Она воспользовалась такой возможностью, чтобы получать дополнительные средства», — говорится в материалах суда.

Женщина заверила, что искренне раскаивается, и начала добровольно возвращать средства еще до приговора суда.

Реклама

Приговор суда

Суд учел отсутствие предыдущих судимостей и активное содействие расследованию. Действия львовянки квалифицировали как мошенничество(ч. 1 ст. 190 УК Украины).

Решение суда:

Признать виновной в совершении уголовного проступка.

Назначить штраф в размере 51 000 гривен .

Взыскать остальной ущерб: суд удовлетворил гражданский иск Пенсионного фонда на сумму 93 400 гривен (часть суммы женщина уже возместила ранее).

Напомним, женщина из Хмельницкой области оформила фейковую инвалидность, чтобы ее сын смог сбежать за границу, и незаконно получала пенсию