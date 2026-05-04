Женщину из Львова лишили пенсии и заставили возвращать государству все выплаты за четыре года: какая причина
Во Львове осудили женщину, которая по фальшивой справке МСЭК получила от государства 131 тысячу гривен пенсии.
Во Львове наказали женщину и заставили возвращать более 130 тысяч гривен пенсионных выплат. Местная жительница, используя поддельные документы об инвалидности III группы, незаконно получила пенсию.
Об этом говорится в приговоре Галицкого районного суда г. Львова.
Как жительница Львова смогла оформить пенсию
Согласно материалам дела, в июне 2022 года женщина обратилась в Дрогобычское управление ПФУ с заявлением о назначении пенсии. К пакету документов она добавила «Справку к акту осмотра МСЭК», выданную Сиховской межрайонной комиссией.
Как выяснило следствие, женщина достоверно знала, что:
Никакого обследования в Сиховской МСЭК она не проходила.
Данные о ее «заболевании» в справке были полностью вымышленными.
Сам документ был заведомо поддельным.
В течение почти четырех лет — с мая 2022-го по февраль 2026 года — государство исправно начисляло «пенсионерке» средства. За это время на ее счет в «ПриватБанке» поступило всего 131 168,90 гривен.
После разоблачения схемы правоохранителями, женщине инкриминировали ч. 1 ст. 190 УК Украины (мошенничество).
Покаяние и приговор
В суде обвиняемая полностью признала вину, искренне покаялась и — что важно для суда — полностью возместила Пенсионному фонду нанесенный ущерб.
Суд постановил:
Признать женщину виновной в мошенничестве.
Назначить наказание в виде штрафа — 51 000 гривен (3 000 необлагаемых минимумов).
Оригинал поддельного пенсионного удостоверения оставить в материалах дела в качестве доказательства.
Судья учел положительную характеристику подсудимой и отсутствие предыдущих судимостей, избрав наказание, которое не предусматривает ограничения свободы, но существенно бьет по карману.