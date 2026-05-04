Женщину из Львова лишили пенсии и заставили возвращать государству все выплаты за четыре года: какая причина

Жительницу Львова лишили пенсии и заставили возвращать государству выплаты

Во Львове наказали женщину и заставили возвращать более 130 тысяч гривен пенсионных выплат. Местная жительница, используя поддельные документы об инвалидности III группы, незаконно получила пенсию.

Об этом говорится в приговоре Галицкого районного суда г. Львова.

Как жительница Львова смогла оформить пенсию

Согласно материалам дела, в июне 2022 года женщина обратилась в Дрогобычское управление ПФУ с заявлением о назначении пенсии. К пакету документов она добавила «Справку к акту осмотра МСЭК», выданную Сиховской межрайонной комиссией.

Как выяснило следствие, женщина достоверно знала, что:

Никакого обследования в Сиховской МСЭК она не проходила.

Данные о ее «заболевании» в справке были полностью вымышленными.

Сам документ был заведомо поддельным.

В течение почти четырех лет — с мая 2022-го по февраль 2026 года — государство исправно начисляло «пенсионерке» средства. За это время на ее счет в «ПриватБанке» поступило всего 131 168,90 гривен.

После разоблачения схемы правоохранителями, женщине инкриминировали ч. 1 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

Покаяние и приговор

В суде обвиняемая полностью признала вину, искренне покаялась и — что важно для суда — полностью возместила Пенсионному фонду нанесенный ущерб.

Суд постановил:

Признать женщину виновной в мошенничестве.

Назначить наказание в виде штрафа — 51 000 гривен (3 000 необлагаемых минимумов).

Оригинал поддельного пенсионного удостоверения оставить в материалах дела в качестве доказательства.

Судья учел положительную характеристику подсудимой и отсутствие предыдущих судимостей, избрав наказание, которое не предусматривает ограничения свободы, но существенно бьет по карману.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

