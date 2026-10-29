Женщину, отказавшуюся от двойни в Черновцах, уговаривали подумать: что она решила

Директор Черновицкого областного перинатального центра Любовь Годнюк (на фото) в соцсети рассказала о щемящей истории двойни / © ТСН

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В Черновцах резонанс получила история роженицы, которая официально отказалась от двойни и, как сообщили источники ТСН.ua во властных структурах региона, заняла твердую позицию относительно своего решения.

Так, на днях руководительница Черновицкого областного перинатального центра Любовь Годнюк опубликовала на своей странице в соцсети следующий пост: «Мое сердце сегодня разрывается… Это наши двойняшки — милый мальчик и очаровательная девочка. Двое крошечных чудес, только что пришедших в этот мир… Мы не знаем их имен и молимся за их будущее. От них отказалась мама официально. У них не будет торжественной выписки, о которой мечтают — воздушных шаров, цветов, улыбающихся ожидающих дома родных и первых семейных фотосессий… Мое сердце разбито…».

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Пост руководительницы Черновицкого областного перинатального центра Любови Годнюк в соцсети

Как выяснил ТСН.ua, мать этой двойни — женщина, которой еще не исполнилось и 30 лет. По словам наших источников, в анкетных данных она отметила о себе, что незамужем и не имеет постоянного места работы, зарегистрирована как жительница Черновицкой области. Кроме того, в общении, во время которого выяснялись причины отказа от двойни, женщина ответила, что это ее личное решение.

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Это подтверждают официально и в областной Службе по делам детей.

«Буквально позавчера еще раз дополнительно специалисты социального центра беседовали с ней и сообщили, что у нее есть определенный законом период до 2 месяцев обдумать еще раз свое решение. Она еще раз нам сказала, что свое решение в отношении детей она не меняет. Мы все понимаем, что сейчас сложная обстановка. Возможно, имеет место послеродовая депрессия, возможно другие обстоятельства. Выносить и родить двух детей — это сложно. У роженицы есть время на то, чтобы обдумать свое решение», — сообщила в комментарии для ТСН.ua руководитель службы по делам детей Черновицкой ОВА Мария Кобелева.

По ее словам, роженица проинформировала о своем решении сразу после родов.

«Если женщина не изменит своего решения, то дети будут со временем временно устроены либо в патронат, либо на временное устройство. Затем, когда по документам будут иметь возможность быть усыновленными, когда будут кандидаты на усыновление, их мать уже не получит информации о них. По состоянию на позавчера она не сообщала, что хочет забрать детей», — уточнила Мария Кобелева.

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В то же время она замечает: «Меня беспокоит то, что есть люди, осуждающие эту женщину. При том, что точно не известно, какая у нее ситуация. Она пришла в роддом, а не рожала тайно, не оставляла детей в опасности».

По официальным данным, по состоянию на 28 октября у этих детей еще не было имен, также врачи предварительно не обнаружили у них проблем со здоровьем.

Кроме того, источники ТСН.ua в медицинских кругах Черновицкой области сообщили, что их эта история растрогала до слез.

«Мои коллеги рассказали следующее, хотя, конечно, эта информация нуждается в проверке: роженица — это очень симпатичная женщина, о которой говорят, что у нее якобы не было выбора, но при этом она хотела сохранить этих детей и дать им лучшую судьбу. Решение было взвешенным. Коллеги-врачи говорят, что роженица — очень смелая женщина. Черновцами ходят слухи, что зачатие якобы не было добровольным. Но подчеркиваю, что это лишь предположение, а не официальный мотив», — сообщила нам одна из известных в Черновцах врачей.

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Как усыновить ребенка: список условий

В комментарии для ТСН.ua в областной Службе по делам детей рассказали, что за последние два дня в соцслужбу звонят очень много людей и задают вопрос о том, чем можно помочь этой двойне и какой алгоритм усыновления.

«Очень много людей задают вопрос о том, как можно навестить и усыновить. Мы всем объясняем, что законодательством предусмотрен норматив усыновления, это — ответственный процесс. Первая инстанция, куда нужно обращаться — Служба по делам детей по месту жительства. Сотрудники подскажут и помогут со сбором документов. Для усыновления нужно собрать документы, среди которых, в частности, справка о заработной плате, справка о несудимости, справка от врача о том, что человек психически здоров. Затем стать кандидатами на усыновление, пройти обучение, получить сертификат. Специальная комиссия должна увидеть условия и решить, готов ли человек стать кандидатом на усыновление. Существует учет, очередь. То есть, когда эти дети получат право быть усыновленными, то еще есть очередь. Мы должны информировать кандидатов. Например, есть такие, которые не готовы брать грудничков. На данный момент этим деткам два дня», — говорит руководитель Службы.

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