Женщину, приехавшую на "скорой" к дому в Петропавловской Борщаговке, задержали: новые детали от Буданова

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов / © Getty Images

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Правоохранители задержали Валентину Молодую, которая во время инцидента в Петропавловской Борщаговке в Киевской области подняла скандал с заявлениями о «заложниках» в здании и представлялась врачом, владелицей клиники «Мед-Престиж». За три дня до этого женщина вместе с водителем провела разведку здания, возле которого возникли протесты.

Об этом ТСН рассказал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

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Буданов рассказал о действиях Молодой, не называя ее фамилию.

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«Это сложная ситуация. Я считаю, что нужно удержаться от субъективных оценок. То, что могу сказать в целом, ну, к примеру, очень интересный факт. Я понимаю, что люди были возмущены, но и были факты провокации. К примеру, с чего все это началось? Один человек, надев для чего-то форму медицинского персонала и приобретя перед этим автомобиль медицинской помощи, со своим водителем за минимум трое суток до этого провел, скажем так, разведку этого объекта. Это все отфиксировано и так далее», — объяснил руководитель ОП.

По его словам, при дальнейшей проработке ситуации правоохранители обнаружили в телефоне женщины материалы, свидетельствующие о заранее подготовленных действиях. Речь идет о фото и переписке.

«Есть переписка с определенными телеграм-каналами, которые начали массово эту рассылку. Я не знаю до конца, с какой целью это делалось — или по личным мотивам, поднять свой рейтинг или заработать определенные деньги — но будет вопрос, кто же такие деньги за такие услуги платит. Или, возможно, все-таки — с немножко другой, антигосударственной целью», — предположил Буданов.

Он отметил, что в то же время не следует объяснять всю скандальную ситуацию в Софиевской Борщаговке исключительно действиями провокаторов. По словам руководителя ОП, инцидент продемонстрировал наличие общественной напряженности и проблем, требующих решения.

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«Да, с одной стороны, провокаторы, но с другой стороны — это напряжение в обществе. Она (женщина — ред.) задержана«, — сообщил Буданов.

Что известно о Валентине Молодой

Напомним, 2 ноября Молодая вызвала полицию и устроила скандал с заявлениями о «заложниках» в частном доме в Петропавловской Борщаговке. Женщина представилась врачом и владелицей клиники «Мед-Престиж». По данным «Слидство.Инфо» и YouControl, это не соответствует действительности: настоящим владельцем николаевской фирмы является Михаил Фурман, который отметил, что заведение не работает с 2023 года, а спецавтомобиль «скорой» продали в 2024-м.

Молодая руководит центром пластической хирургии, общественными организациями и районной федерацией дзюдо. По информации полиции Киевщины, именно она вызвала правоохранителей и спровоцировала беспорядки, распространив слухи о якобы незаконно удерживаемых в здании людях.

Что произошло в Петропавловской Борщаговке 2 ноября

Напомним, днем 2 ноября в соцсетях начали появляться сообщения о якобы захвате людей в заложники в Петропавловской Борщаговке. По предварительной информации, вооруженные мужчины якобы удерживали около 40 человек в подвале частного дома. Впоследствии его окружили протестующие с требованием освободить якобы удерживаемых там военнослужащих. Люди жаловались на избиения и пытки мужчин.

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Впоследствии командующий Нацгвардией Александр Пивненко сообщил, что помещение использовали военнослужащие НГУ. По его словам, туда прибывают мобилизованные, которых после этого направляют в учебные центры. Пивненко также сообщил, что четырех военных, задержанных после СОЧ, отправили в медцентр НГУ, а внутри здания оставались еще 18 бойцов, с которыми все хорошо.

Генерал заявил, что пыток не было, и что он лично контролирует служебное расследование по инциденту, а виновных в случае нарушений накажут.

ГБР возбудило уголовное производство по статье о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Следователи должны установить, законно ли военные находились в доме, проверить информацию о возможном применении к ним принуждения, а также выяснить обстоятельства конфликта и действия всех участников.

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