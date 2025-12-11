Женщины-добровольцы в ВСУ: как происходит обучение и что говорят военние

В Украине женщины добровольно идут на службу / © ТСН

Все больше женщин пополняют ряды военнослужащих. В 118 механизированной бригаде сейчас проходят обучение 12 добровольцев — это самая большая группа за годы войны.

Корреспондент ТСН Дарья Назарова побывала на так называемом нулевом дне Базовой общевойсковой подготовки (БОВП).

Трансформация: от гражданской жизни к военному стрессу

Первое построение, а дальше — перезагрузка и трансформация из жизни гражданского в военную. Новичков сразу бросили в стрессовую ситуацию: дистанция в 500 метров с криками, взрывами, имитацией атаки FPV и дымом.

«Глеба», инструктор 118 ОМБр: «Надо вывести из того состояния, равновесия своего, да, чтобы они попали в стрессовую ситуацию и понимали, как себя вести. За эти 50 дней мы должны дать им просто основную базу, чтобы они понимали, что такое оружие, как с ним обращаться, как тактические действия проводить, как себя одевать правильно».

Испытание далось нелегко. Одной из девушек стало плохо от дыма, и она сошла с дистанции.

Военнослужащие поделились впечатлением

Военнослужащая Екатерина из Одесской области, которая оставила семейное дело и собственный магазин, призналась, что не ожидала такого начала:

Екатерина, военнослужащая 118 ОМБр: «Я думала, что у нас будет так, как первый день адаптации — у нас будет знакомство, нам расскажут, что мы должны здесь делать, но то, что так сразу будет — то нет».

Теперь Екатерина учится управлять дронами: «На „мавиках“ гораздо легче научиться летать, чем на „фпвишке“. На фпвишке я пробовала на симуляторе — это совсем другое, там надо держать равновесие, потому что его носит вот так вот, а „мавик“ — он более легкий».

19-летняя София с псевдонимом «Карма» пошла в армию по примеру отца. На вопрос о самочувствии ответила:

«Карма», военнослужащая 118 ОМБр: «Если честно — очень сложно, но все возможно. Чувствую себя плохо, но я думаю — все будет хорошо».

Бойчиха с псевдонимом «Дисней», которая была волонтером с 2022-го, готовится работать в команде психологической поддержки. Она признается, что к стрессу готова, но физически было трудно:

«Дисней», военнослужащая 118 ОМБр: «Никакие дрончики, взрывы меня не пугали, но трудно было физически проходить вот этот марш-бросок. Тяжеловато. Так, как мы девушки — мы в броне, с рюкзаками, автоматами — было немножко трудно».

Инструкторы довольны: «Девушки стараются, девушки пришли в армию. Не для того, чтобы красоваться, они пришли наравне с ребятами работать, защищать наше государство«.

Впереди добровольцев ждет 50 дней БЗВП, что должно улучшить не только физическую, но и моральную выносливость.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЖЕНЩИНЫ НА БЗВП! БРИГАДЫ активно приобщают к СЛУЖБЕ ДЕВУШЕК