Женщины отбивают, мужчины бегут: новые скандалы с ТЦК и приключения уклонистов на границе

Представители ТЦК снова и снова попадают в скандалы. К сожалению, иногда обновления данных и прохождение ВЛК заканчиваются летально для военнообязанных. В то же время женщины защищают мужчин от ТЦК и даже пытаются вывезти их за границу хитрым способом. Расценки на незаконное пересечение границы впечатляют, однако уклоняисты готовы на все ради "лучшей" жизни, но без войны.

Детали громких скандалов рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

"Кроткая" мобилизация продолжается

19 апреля во Львове разразился очередной скандал с участием представителей ТЦК. По улице Кобылицы мужчины в военной форме на глазах у прохожих скрутили мужчину.

Видео с кадрами "кроткий" мобилизации во Львове быстро разлетелись по Сети. Очевидцы происшествия уверяют, что представители ТЦК избивали военнообязанного.

На место происшествия вызвали полицию. В защиту мужчины стали прохожие, они фактически не дали военным втолкнуть его в автомобиль. Впрочем, в итоге мужчина просто скрылся с места событий.

Что говорят в ТЦК?

В то же время во Львовском ТЦК, реагируя на инцидент, заявили о нападении на их сотрудников и напомнили об ответственности за уклонение от призыва. В сообщении военных отмечают, что мужчина на видео вполне может быть военнообязанным. Он проигнорировал просьбу представителей ТЦК проехать в районное отделение для сверки данных. В то же время мужчина отреагировал резко с применением силы к представителям ТЦК. После этого было принято решение вызвать Нацполицию. Также военные обещают провести независимое расследование.

“Поступила информация, как заявлено жителями Львова, противоправных действий со стороны работников ТЦК на ул. Кобылицы. С данной информацией ознакомлены. Из видео видим, что лицо, которое может быть военнообязанным и по просьбе военнослужащих ТЦК проехать в районный ТЦК для сверки данных отреагировало резко с применением силы к военнослужащим ТЦК. После этого было принято решение вызвать полицию. Лицо не захотело дождаться полиции и с места происшествия скрылось. Относительно действий военнослужащих ТЦК будет проведена служебная проверка, учитывая предоставленные видеоматериалы. Также сообщаем об ответственности за уклонение и препятствование работе военнослужащих РТЦК и СП. Согласно части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса «Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период» влечет лишение свободы на срок от 5 до 8 лет», — сообщили во Львовском областном ТЦК и СП.

А это уже Ужгород. Женщины отбивают мужчину от ТЦК.

Умер после посещения ТЦК

Оно не удивительно, что военнообязанные не хотят добровольно идти в ТЦК, потому что такие визиты могут закончиться трагически. На Закарпатье военнообязанный умер по дороге в учебный центр. У него случился эпилептический приступ. Об этом сообщает Закарпатский ОТЦК и СП в Facebook: “Выражаем соболезнования семье и близким. Произошла трагедия. По дороге в учебный центр у военнообязанного случился эпилептический приступ. Офицер сопровождения оказал первую домедицинскую помощь и вызвал «Скорую помощь», однако медики не успели. По данному факту назначена служебная проверка. Командование Закарпатского ОТЦК и СП выражает соболезнования родным и близким умершего”.

Как видим, инцидент стал поводом к проведению внутреннего расследования. На трагедию отреагировал и уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Он открыл производство по факту смерти мужчины.

“О ситуации со смертью мужчины на Закарпатье дорогой в учебный центр. Известно, что украинец, согласно справке ВЛК, был признан годным к военной службе. По поводу вероятного нарушения прав человека я открыл производство. Эта ситуация будет находиться на моем личном контроле. Также мои представители в Закарпатской и Львовской областях будут работать, чтобы узнать все обстоятельства. Выражаю соболезнования семье украинца”, — сообщил Лубинец.

Хочешь за границу — плати

После таких новостей украинские мужчины и бегут за границу от мобилизации. Даже не смотря на то, что расценки на такие "услуги" незаконного пересечения границы просто космические. Суммы колеблются от трех до десяти тысяч долларов. Часто в эту противозаконную схему привлекают подростков как проводников. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. По его словам, когда нарушителей ловят, то с ними проводится некая "фильтрация". Правоохранители пытаются установить организаторов нелегальной схемы переправки через госграницу и каким образом организаторы пытались их переправить.

“В частности, спрашиваем и какое количество денег они платили организаторам такого незаконного путешествия. Как правило, расценки, которые люди платят этим преступным группам, преступным элементам колеблются от трех до десяти тысяч долларов», – рассказал Демченко.

Представитель ГНСУ рассказал о случае, когда мужчины собирались переплыть Тису, а маршрут им прокладывали два подростка. За помощь им пообещали от двух до девяти тысяч долларов. Такие случаи не единичны. Демченко отметил, что организаторы по незаконному пересечению границы привлекают подростков, чтобы те выступали в роли проводников и доводили нарушителей до границы.

Они в первую очередь ставят такую ставку на то, что подросткам не предусмотрена уголовная ответственность за незаконную переправку лиц через границу. Когда задерживаем подростков, передаем их родителям, а также сообщаем правоохранительным органам, чтобы установить в дальнейшем организаторов”, — отметил Демченко.

Есть и те, кто может заработать по 20 тысяч долларов за незаконный вояж. Однако не в этот раз. Пограничный наряд на Закарпатье остановил два автомобиля, по которым передвигалась группа лиц. Как выяснилось, двое из них — местные жители, пообещавшие остальным обеспечить пересечение границы. "Клиентам" оставалось немало-немного — заплатить $20 000 и согласиться "покорять" горы.

В схему дельца привлекли еще и таксиста, который о преступных намерениях пассажиров не знал. Мужчину опросили и отпустили. Нарушители привлечены к админответственности, переправщикам грозит уголовная ответственность.

Примечательно, что больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируют на границе с Молдовой и Румынией. Ежедневно на пунктах пропуска до 10 ухилянтов разоблачают на попытках незаконно пересечь границу по поддельным документам, отмечает представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Конечно, есть и попытки незаконного пересечения границы через пункты пропуска, когда мужчины пытаются предоставить поддельные документы. Подобные случаи ежедневно фиксируются на границе. Это может быть около 10 человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы. Или когда люди пытаются подкупить инспекторов Госпогранслужбы», — сказал спикер.

Кроме того, уклоняющиеся не оставляют попыток незаконного пересечения границы и на так называемом "зеленом участке".

Здесь таких случаев фиксируем больше, чем на пунктах пропуска, но надо понимать, что граница усилена. Группы пограничников вместе с правоохранителями действуют и в приграничной зоне, чтобы заблаговременно разоблачать попытки незаконного пересечения границы”, — добавил Демченко.

Но есть и более более комфортные способы пересечения границы и почти законные. Ключевое слово здесь – почти. Ибо как показывает практика, можно и за решеткой оказаться. Так, во Львове жену военнообязанного приговорили к трем годам лишения свободы. А все из-за фиктивного брака. В судебном реестре сообщается, что суд во Львовской области признал женщину-инвалида 3 группы виновной в незаконной переправке лица через государственную границу. Оказалось, что женщина, будучи инвалидом 3 группы, решила выйти замуж за сына своей приятельницы, мужа 2003 года рождения, чтобы содействовать его выезду за границу, на которую он получил право, имея жену-инвалида.

Однако при попытке пересечения границы "семья" была задержана представителями Госпогранслужбы. Подозреваемая полностью признала свою вину и подтвердила, что по просьбе приятельницы вышла замуж за ее сына, чтобы помочь ему уехать из Украины. Сначала суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы, однако затем освободил от исполнения наказания с испытательным сроком в один год.

Еще один "делок" погорел на преступной схеме переправки военнообязанных мужчин за границу. На первый взгляд все выглядело очень законно, потому что выезд должен был проходить в составе официальной делегации. Однако СБУ Львовской области разоблачила 54-летнего военного из Самборщины, который обещал уклончанам вывезти их за границу под видом служебных командировок.

Стоимость билета на побег он оценил в 17 тысяч долларов США с человека. За эти средства он обещал включить мужчин призывного возраста в состав одной из делегаций, которая будет выезжать на международную конференцию в Европу”, — сообщили в Управлении СБ Украины во Львовской области.

Выезд должен был состояться на автомобиле спустя 10 дней после договоренности. Военного задержали при получении части вознаграждения. Ему сообщили о подозрении и взяли под стражей с правом внесения залога.

Если вы думаете, что украинцы учат истории о неудачном и незаконном пересечении границы, то вы ошибаетесь. Недавно мужчина переплыл на матрасе реку, чтобы попасть за границу. На этот раз военнообязанный укрощал воды Днепра и направлялся в Беларусь. Гомельская таможня выловила пловца и составила админпротокол, поскольку он, как сказано в документе, незаконно переместил матрас через границу Евразийского экономического союза. На суд правонарушитель не явился. Его заочно оштрафовали на 400 белорусских рублей, а матрас конфисковали. Его дальнейшая судьба неизвестна.

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