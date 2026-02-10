"Женщины приветливые были": местные рассказали об убийстве 5 человек на Ровенщине и подозреваемом

На Ровенщине мужчина убил 5 человек / © Поліція Рівненської області

Реклама

Резонансное убийство всколыхнуло Ровненскую область: пять человек нашли мертвыми в помещении бывшей школы, где временно жили переселенцы. По данным следствия, 72-летний мужчина во время ссоры устроил жестокую расправу над своими соседями, используя топор и молоток.

Корреспондент ТСН Анна Махно работает на месте трагедии.

Ночная расправа в бывшей школе

Трагедия произошла в селе Судобичи. Помещение бывшей школы, которое стало приютом для внутренне перемещенных лиц, сейчас огорожено лентой — внутри работают криминалисты. Ужасное событие разыгралось около 4-х утра. О криках в коридоре полицию сообщила соцработница.

Реклама

Игорь Коцюбинский, и.о. руководителя следственного управления полиции Ровенской области: «При прибытии на место происшествия патрульной полиции были обнаружены тела 5 человек с явными телесными повреждениями».

Что известно об убитых и подозреваемом

Подозреваемого задержали на месте. Это 72-летний мужчина, который также приехал с востока Украины. Следователи говорят: между ним и другими жителями возник конфликт, который перерос в драку. Мужчина схватил топор и молоток и взялся за расправу.

Погибшим было от 56 до 81 года. Это переселенцы из Донецкой области и одна уроженка Кировоградщины.

Тарас Смалюк, староста: «Данные граждане здесь проживали — 6 человек с октября 25-го года, одна женщина приехала позже. То есть общее количество их семеро. Как проживали — условия были созданы на высоком уровне».

Реклама

Староста добавляет, что переселенцам активно помогали продуктами, дровами и бытовой техникой. Еще одного жителя во время преступления в помещении не было — сейчас он находится на лечении в медучреждении.

«Ходил в церковь каждое воскресенье»: реакция общины

Местные жители и полиция ошеломлены, говорят, что никаких признаков агрессии или конфликтов в этой группе людей раньше не замечали.

Тарас Гнатюк, полицейский офицер общины: «Неоднократно я приезжал, их проверял. Также могу сообщить, что со стороны населения никаких жалоб не поступало, от них также никто ко мне не обращался. Не могу сказать, что здесь какие-то конфликтные ситуации происходили».

Соседи вспоминают погибших как очень дружелюбных людей.

Реклама

Галина, местная жительница: «Женщины такие были хорошенькие — и в магазин шли, по дороге поздороваются, приветливые такие. А что там могло произойти, то я не знаю. Я знаю о том подозреваемом, что он был каждое воскресенье в церкви».

Что именно стало причиной внезапной вспышки ярости 72-летнего мужчины, сейчас выясняют полицейские. Задержанный дает показания. За убийство пяти человек ему грозит пожизненное заключение.

Ранее источник ТСН.ua в правоохранительных органах сообщил, что предварительный мотив убийстваследующий: подозреваемый обиделся из-за того, что его считали изгоем, изгнанником, не приглашали к совместным обедам его земляки.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: РАЗБИРАЛСЯ С СОСЕДЯМИ МОЛОТКОМ И ТОПОРОМ! МОТОРОШНОЕ УБИЙСТВО НА РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ