Женщины усиливают штурмовые бригады "Гвардии наступления": тренировка подразделений продолжается в стрессовых условиях

Обучение для добровольцев штурмовой бригады созданного военизированного подразделения Национальной полиции "Лють" стартовали на Львовщине. Первые дни учений начали с базовых навыков: тактической медицины, огневой подготовки и теоретических знаний об оружии, говорится в ТСН.

Один из эпизодов учений – тактическая медицина. От первой помощи побратима на поле боя зависит его жизнь. Инструктор намеренно срывается на крик, чтобы новобранцы привыкали работать в стрессе. "Я ходил, кричал на них, стряхивали, мы проживаем 24/7 с нашими слушателями, есть ситуативные задачи посреди ночи, они подрываются", — говорит инструктор.

Рассматриваемые здесь условные ранения наиболее распространены на фронте. Оказывая помощь, каждое свое действие боец записывает в специальную карту, ее проверяет инструктор. “Мы берем расчет самые частые ранения, осколочные ранения, ампутации конечностей, довольно часто встречающиеся. Я общаюсь с коллегами, выполняющими боевые задания, они мне передают информацию по частоте ранений”, — отмечает он.

24-летний «Шумахер», по специальности электрик и едва ли не единственный здесь с армейским опытом. В штурмовой бригаде видит себя снайпером. “Отлично стреляю, подготовка немного большая есть, и по стрельбе и тактически. Цель – выбить врага, забрать наши территории. В кратчайшие сроки”, — передает воин.

Среди добровольцев одна женщина – 54-летняя Лариса. Она менеджер по персоналу, но хочет стать парамедиком. В армию просилась и раньше, но в военкомате ей отказывали, а в штурмовую бригаду направилась, как только объявили о ее создании. Мы проходили определенный этап отбора, я его прошла и сейчас в учебном центре. Я всегда говорю, когда человек чего-то действительно очень сильно хочет, вселенная просто помогает”, — убеждает она.

В первые дни учений добровольцы начинают с азов – изучают и теорию, как обращаться с оружием, и практику, ведь в основном новобранцы – без военного опыта. “Обучение по разным видам оружия, это первичные навыки. Тактическая подготовка, это подготовка в небольших группах, зачистка помещений, потому что штурмовики будут сотрудничать со взводами, ротами, батальонами”, — рассказывает и.о. начальника тренингового центра штурмовой бригады Николай Копыльчук.

Это только старт учений, добровольцам еще учиться и учиться. Главное, говорят инструкторы, – они очень мотивированы. Стараются, чтобы как можно быстрее усилить бойцов на передовой и выбивать россиян из украинской земли.

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