Женщины в ВСУ: военная откровенно рассказала, с какой болезнью столкнулась из-за службы в армии

В украинской армии сегодня служат более 75 тысяч женщин, из которых 20 тысяч — на боевых должностях. Однако уставное снаряжение до сих пор остается «мужским». Бронежилет, который должен защищать от вражеских пуль, становится причиной гематом, мастопатии и даже онкологии. Ветеранка ВСУ Наталья Лищишена стала первой украинкой, которая официально подтвердила: ей пришлось ампутировать молочные железы именно из-за ношения неподходящей амуниции.

Корреспондент ТСН Ирина Маркевич выясняла, почему женские бронежилеты до сих пор остаются дефицитом.

Ветеранка потеряла грудь из-за бронежилета

Наталья Лищишена в гражданской жизни была юристом. Эта специальность помогла ей сделать невозможное — документально зафиксировать причинно-следственную связь между ношением уставного бронежилета и болезнью. Все началось с обычной гематомы, на которую она сначала не обратила внимания.

Наталья Лищишена, ветеранка: «Когда ты надеваешь уставной бронежилет, который не рассчитан на женщин, он травмирует. Стресс и постоянное давление запустили процессы в организме. Врачи обнаружили многочисленные новообразования. Было принято решение о полной ампутации — это состояние в любом случае становится онкологией».

Чем женский «броник» отличается от мужского?

Мужской бронежилет — это плоская конструкция. У женщин он неизбежно давит на грудь, создавая микротравмы каждую секунду в течение часов и суток. Украинские производители, такие как компания «Укртак», разработали женскую защиту еще три года назад.

Главные особенности женской защиты:

Анатомические выточки: Изделие лучше садится по форме тела. Демпферная система: Специальная мягкая вкладка изнутри амортизирует нагрузку от оружия и веса самих плит. Распределение веса: Даже тяжелые плиты 6-го класса защиты в таком жилете не давят на молочные железы.

Почему ВСУ до сих пор не покупают женскую защиту?

Пока женщины в армии покупают амуницию за свой счет или получают от волонтеров и добровольческих батальонов. Хотя Нацполиция и ГСЧС уже обеспечивают своих сотрудниц специальной защитой, Минобороны только готовится к этому.

Оксана Григорьева, советник по гендерным вопросам ВСУ: «Уже есть эталонный образец 6-го класса защиты с керамической плитой. Он протестирован и утвержден. Сейчас идет этап проверки государственного качества. Когда он завершится, будут объявлены торги. Это должно произойти точно в этом году».

По плану, первая партия составит около 2-3 тысяч единиц. Это только начало, но для тысяч защитниц на передовой — это шанс сохранить не только жизнь, но и здоровье.

