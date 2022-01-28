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Женская самозащита: эксперты рассказали, что более действенно – "экстренная" кнопка, баллончик или рукопашный бой

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Женская самозащита: эксперты рассказали, что более действенно – "экстренная" кнопка, баллончик или рукопашный бой

pixabay.com

Что еще должны срочно положить мужчины в сумочки своих дочерей, жен и мам?

ТСН.Тиждень исследовал самые действенные способы, чем вооружиться женщине для безопасной прогулки в темное время.

На этой неделе украинцев шокировала история певицы Златы Огневич. Уже три года певицу преследует незнакомый мужчина. Злата неоднократно жаловалась в полицию, писала заявления, но сдвинулась с места эта история только тогда, когда на странице Инстаграм звезда выложила видео, как преследователь угрожает «завалить» ее. «Если я еще раз увижу тебя по телевизору, я тебя завалю, поняла? Я тебе серьезно говорю. Ты чудище, ерундой занимаешься», – угрожал неизвестный мужчина, догоняя авто Златы Огневич на собственном транспорте.

Только после огласки полиция установила личность "фаната", арестовала его и открыла уголовное производство. Однако, по словам Златы Огневич, судья отпустила преследователя на свободу. Ему даже не вручено «предписание о запрете приближаться» к певице.

ТСН.Тиждень решил выяснить, какие есть способы защиты у попавшей в похожую ситуацию женщины, или на которую неожиданно нападет преступник на безлюдной улице в темное время.

Первый вариант – получить уроки рукопашного боя. «Любой подручный предмет может пригодиться. Даже ваша сумка, но главное – боевой дух, и не теряться во время нападения», – рассказал ТСН.Тиждень тренер Виталий Сергиенко.

ТСН.Неделя исследовал самые действенные способы, чем вооружиться женщине для безопасной прогулки затемна

ТСН.Неделя исследовал самые действенные способы, чем вооружиться женщине для безопасной прогулки затемна

Другой вариант защиты – специальный девайс с тревожной кнопкой. В случае экстренной ситуации, сигнал из него сразу попадет в охранную фирму. Наряд здоровенных парней-охранников максимально бытро приедет на место нападения.

Сколько стоит услуга охранной фирмы, которая примчится при нажатии кнопки? И что еще должны срочно положить мужчины в сумочки своих дочерей, жен и мам? Инструкцию по самозащите смотрите уже в это воскресенье в 19:30. Только в программе ТСН.Тиждень с Аллой Мазур.

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