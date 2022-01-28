Женская самозащита: эксперты рассказали, что более действенно – "экстренная" кнопка, баллончик или рукопашный бой

Что еще должны срочно положить мужчины в сумочки своих дочерей, жен и мам?

ТСН.Тиждень исследовал самые действенные способы, чем вооружиться женщине для безопасной прогулки в темное время.

На этой неделе украинцев шокировала история певицы Златы Огневич. Уже три года певицу преследует незнакомый мужчина. Злата неоднократно жаловалась в полицию, писала заявления, но сдвинулась с места эта история только тогда, когда на странице Инстаграм звезда выложила видео, как преследователь угрожает «завалить» ее. «Если я еще раз увижу тебя по телевизору, я тебя завалю, поняла? Я тебе серьезно говорю. Ты чудище, ерундой занимаешься», – угрожал неизвестный мужчина, догоняя авто Златы Огневич на собственном транспорте.

Только после огласки полиция установила личность "фаната", арестовала его и открыла уголовное производство. Однако, по словам Златы Огневич, судья отпустила преследователя на свободу. Ему даже не вручено «предписание о запрете приближаться» к певице.

ТСН.Тиждень решил выяснить, какие есть способы защиты у попавшей в похожую ситуацию женщины, или на которую неожиданно нападет преступник на безлюдной улице в темное время.

Первый вариант – получить уроки рукопашного боя. «Любой подручный предмет может пригодиться. Даже ваша сумка, но главное – боевой дух, и не теряться во время нападения», – рассказал ТСН.Тиждень тренер Виталий Сергиенко.

ТСН.Неделя исследовал самые действенные способы, чем вооружиться женщине для безопасной прогулки затемна

Другой вариант защиты – специальный девайс с тревожной кнопкой. В случае экстренной ситуации, сигнал из него сразу попадет в охранную фирму. Наряд здоровенных парней-охранников максимально бытро приедет на место нападения.

Сколько стоит услуга охранной фирмы, которая примчится при нажатии кнопки? И что еще должны срочно положить мужчины в сумочки своих дочерей, жен и мам? Инструкцию по самозащите смотрите уже в это воскресенье в 19:30. Только в программе ТСН.Тиждень с Аллой Мазур.

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