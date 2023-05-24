"Женские купе" в поездах: психотерапевт прокомментировал такую идею

Тему введения в поездах "Укрзализныци" так называемых женских и мужских купе прокомментировал психотерапевт Олег Чабан, выступающий за свободу выбора в этом вопросе.

Об этом специалист рассказал в эфире "Сниданку с 1+1".

"Я – за свободу выбора. То есть когда я подхожу к кассе и прошу – меня только в мужское купе, или – я еду с женой, пожалуйста, не разъединяйте нас. То есть – за все варианты", – сказал Чабан.

Он также прокомментировал сообщение в Twitter пользовательницы с ником "Грішниця". Она сообщила о стрессе, который испытала в одном купе с тремя мужчинами. Ситуацию пассажирка решила, переместившись в другое купе.

"А почему бы и нет? Что такое купе? Это маленькая комната. Сразу – хочешь ты или не хочешь – тебя забрасывают в интимную плоскость. Что такое интим? Это 30-40 сантиметров, это очень близко. Есть много нюансов – переодевание, вообще поведения женщины перед мужчиной и мужчины перед женщиной. В частности, поковыряться пальцем в носу, — как ни странно, но это стигма, которая сразу отвергает", — рассказал психотерапевт.

Он также отметил, что в Украине идет война и все ее жители чувствуют внутреннее напряжение, а также недоверие.

"Я – за равенство и за гендерное равенство, в первую очередь. Но я обращаюсь к ситуации, в которой мы все находимся, к внутреннему желанию. Если у меня есть ощущение внутренней тревоги или даже элементарное смущение перед зашедшей женщиной, и ты так думаешь: "Боже, попросить ее выйти переодеваться или самому куда-то идти? Ну как это будет?" и тому подобное", – рассказал Чабан.

"Я хотел бы, чтобы были удовлетворены абсолютно все. А значит – снова за свободу выбора, а выбор должен быть", – резюмировал он.

Напомним, на сайте украинского Кабмина появилась петиция с призывом ввести в поездах "Укрзализныци" отдельные вагоны для женщин и мужчин. У такой идеи появились как поклонники, так и критики среди украинцев.

В самой "Укрзализныце" сообщили, что запустят пилотный проект с женскими купе и будут тестировать его в течение нескольких месяцев. Вместе с обществом и специалистами компания примет решение о масштабировании идеи, и это будет зависеть от реального спроса и отзывов.

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