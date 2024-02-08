Женский бунт из-за "приезда военкомов": новые подробности страстей из-за мобилизации на Франковщине

Громада вместе с правоохранителями пытается установить автора фейкового сообщения о том, что якобы в Космач "приедут представители ТЦК вылавливать мужчин".

В Космаче на Ивано-Франковщине, где местная жительница Иванна Ванджурак заявила об избиении группой женщин, противостоящих вероятному прибытию военкомов в село, не утихают страсти.

Как рассказал в комментарии для ТСН.ua глава Космачского сельского совета Дмитрий Мохначук, женщины, которые по словам Иванны Ванджурак избили ее с дочерью, написали встречное заявление в полицию.

Кроме этого, по словам сельского головы, громада вместе с правоохранителями пытается установить автора фейкового сообщения о том, что якобы в Космач "приедут представители ТЦК вылавливать мужчин".

"Кто-то забросил фейковое сообщение в соцсети, что повлекло за собой всю эту ситуацию. Люди на эмоциях сделали такое (избили водителя и ее 6-летнюю дочь – ТСН.ua ). Возможно, это сообщение было провокацией. Мы на всех уровнях, вместе с правоохранителями хотим найти все это звено, то, откуда оно все это пошло. Не дай Бог, чтобы такое у нас повторилось еще раз", — говорит Дмитрий Мохначук.

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На уточняющий вопрос сельский голова ответил, что вместе с правоохранителями должностные лица ищут автора сообщения о "приезде военкомов в село".

"Да, у людей что-то наболело. Но все понимают, что идет война, что все работают на победу. В нашей громаде есть люди, которые служат, есть погибшие, те, кто постоянно помогает защитникам. Большинство среди тех, кто был на месте происшествия — местные женщины. Может, кто-то и был не местный, но преимущественно — местные", — говорит Дмитрий Мохначук.

К этому добавил, что вышедшие протестовать написали на Иванну Ванджурак встречное заявление в полицию.

"Заявление написали после того, как эта женщина написала заявление. Они заявили, что со стороны женщины (Иванны Ванджурак – Ред.) была подана неправдивая информация. Также заявили, что приобщат к этому свои видео, которые не выставляют в соцсети", — говорит. сельский голова.

К этому добавляет такую информацию о Иванне Ванджурак: "Она жительница нашей громады. По ее словам — она ехала в отделение "Новой почты". Такое отделение у нас действительно есть, и она ехала в том направлении. Но остановилась и начала снимать женщин. спросили у нее о том, зачем она это делает и куда собирается выставлять. Как говорят женщины, водитель нецензурно высказалась в их адрес. Они ее отпустили, но потом, когда она возвращалась, у них случился конфликт".

В полиции Ивано-Франковской области нам подтвердили, что в рамках уголовного производства действительно выясняют все детали случившегося и пытаются установить автора сообщения, вызвавшего громкий скандал и избиение, о котором заявила водитель. Также, не опровергают того, что вышедшие дежурить на дороге женщины написали встречное заявление на водительницу.

"Из местной больницы на линию "102" поступило сообщение об обращении за медицинской помощью от двух женщин и несовершеннолетнего ребенка. Врачи диагностировали у 6-летней девочки ушиб мягких тканей носа, а у ее 24-летней матери — вероятную закрытую черепно-мозговую травму. Полиция опросила потерпевших. Следователи начали уголовное производство по ч. 2. ст.296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины", — сообщила пресс-служба ГУНП Ивано-Франковской области.

Скандал в Космаче: что известно

В селе Космач, что на Франковщине, местные жители 6 февраля заблокировали автомобиль женщины с 6-летней дочерью и избили их, считая, что она приехала шпионить за их мужчинами, чтобы "сдать" их военкомату.

Об этом потерпевшая Иванна Ванджурак рассказала на своей странице в Facebook.

По словам женщины, после нападения у нее сотрясение мозга, а у ребенка – ушиб носа.

Иванна Ванджурак рассказала, что ехала на почту в Космаче. В центре села машину остановила толпа разъяренных женщин. По словам потерпевшей, некоторые из них были под хмельком, у них были дубинки, биты, различные металлические "штуки". После разговора и проверки телефона потерпевшей толпа сначала отпустила женщину.

"Я им объяснила, что еду с ребенком на новую почту, и что я местная из соседней деревни, они с наездом сказали, чтобы я показала свой телефон, не снимала ли я их там, я сразу взяла в руки телефон и одной женщине все показала, она увидела, что там ничего нет, и сказала – ну пусть едет пока… И тут они меня с горем пополам отпустили, хотя движение было на дороге сильно перекрыто этой толпой…" – рассказала Иванна в своем сообщении в Facebook.

Однако когда женщина уже возвращалась из почты по той же дороге, ее автомобиль снова остановили и начали говорить, что она – "наводчица" военкомата.

Напомним, после инцидента, произошедшего в селе Космач в Ивано-Франковской области с женщиной, которую местные жители избили, приняв за "наводчицу ТЦК", журналист и историк Вахтанг Кипиани, который теперь служит в ВСУ, напомнил об избирательных предпочтениях здешних селян.

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