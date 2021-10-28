"Женский пол более ответственный": Данилов рассказал о "вакцинальном феномене" в Украине

"Женский пол более ответственный": Данилов рассказал о "вакцинальном феномене" в Украине

Секретарь СНБО призывает людей вакцинироваться.

В Украине активнее вакцинируются от коронавируса женщины, чем мужчины.

Об этом в эфире "Права на власть" на 1+1 рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Тенденцию, при которой больше вакцинируются женщины, он назвал феноменом.

"Женщины, которые сознательны, которые на каком-то уровне понимают, что являются берегинями. У нас их подавляющее большинство. Гораздо больше, чем мужчин. Когда мы это заметили, то поняли: возможно, на естественном уровне женский пол более ответственен — он бережет себя и семью", — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО обратился к женщинам, которые поощряли бы прививку своих мужей— "умирает мужчин больше, чем женщин".

"Я не хочу никого пугать, но хочу сказать, к большому сожалению, тысячу умерших от COVID (Ред. за сутки) в начале ноября можем иметь", — заявили Алексей Данилов.

Как сообщалось, Украина заняла второе место в мире и в Европе по суточному количеству смертей от коронавируса.

В Украине по состоянию на утро 28 октября зафиксирован 26 071 новый случай коронавируса – это рекордное количество с начала пандемии. В течение суток от COVID-19 умерли 576 человек, 10 006 пациентов выздоровели.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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