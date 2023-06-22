Женское купе: в "Укрзализныце" рассказали, когда первые поезда отправятся в рейсы

Стоимость проезда в женских купе не отличается от обычной.

В конце июня первые поезда с женскими купе отправятся в рейсы. Продажа билетов на поезд уже открыта. Их можно приобрести только в мобильном приложении.

Об этом рассказал руководитель пассажирского направления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский в эфире "Сніданок з 1+1" в четверг, 22 июня.

"Тестируем на 4-х направлениях. Все это через мобильное приложение. Это все цифровизировано. Покупая билет, человек имеет соответствующую маркировку в приложении. Что это направление, купе имеет женское купе. Финально, когда выбирается, еще раз появятся информация, что это женское купе. Поэтому перепутать невозможно. Билеты уже продаются, а 30 июня поедут в рейсы", — сообщил он.

Перцовский добавил, что женские купе будут доступны на 4 рейсах дальнего сообщения. Это:

№81 Киев – Ужгород;

№41 Днепр – Трускавец;

№75 Киев – Кривой Рог;

№15 Харьков – Ясиня.

Как сообщалось ранее, стоимость проезда в женских купе не отличается от обычной, количество билетов на один заказ так же ограничено четырьмя. Примерная стоимость, к примеру, билета поезда "Киев — Кривой Рог" — от 400 грн.

Напомним, на сайте Кабмина 15 мая появилась петиция о введении в поездах "Укрзализныци" отдельных вагонов для женщин и мужчин. Инициаторы создания отдельных вагонов аргументировали, что это "сможет сделать поездки более безопасными и предотвратить негативный опыт пассажиров".

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