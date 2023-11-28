Жену Буданова отравили мышьяком и ртутью?: что известно об избраннице главного разведчика

Что известно о самой Марианне и как ей удалось завоевать сердце Кирилла Буданова, говорится в ТСН.ua.

28 ноября Сеть облетела новость об отравлении жены Буданова, ее срочно госпитализировали в больницу, а эксперт даже предположил, чем и как могли отравить избранницу главного разведчика Украины.

Но что известно о самой Мариане, говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.UA.

Когда познакомились Кирилл и Марианна Буданова

Рядом 24/7 – так об отношениях с дружной рассказывал главный разведчик Украины Кирилл Буданов. С первого дня полномасштабного вторжения этим двум дом заменил кабинет и таким образом удалось не разводиться надолго даже в условиях войны.

Но как Марианне удалось завоевать сердце того, кто наводит ужас на россиян, известно не всем. Да и вообще о самой ее информации не так много, но некоторые факты вас удивят. Итого эти двое уже 10 лет и разница в возрасте составляет 7 лет. Познакомились перед началом Майдана в 2013 году и уже через несколько месяцев Марианна получила предложение руки и сердца.

К слову, это вторая жена Буданова, с первой он обручился в 2009 году, а вот когда расстался и почему – неизвестно. Спокойной семейной жизни у Марианны и Кирилла не было никогда, ведь уже тогда он работал в разведке. Вот какая женщина комментирует жизнь своей семьи.

"Надо понимать, что мирного времени как такового для моей семьи почти не было. Через несколько месяцев после того, как я познакомилась со своим будущим мужем, начали разворачиваться драматические события на Майдане.

Потом, как вы знаете, все пошло-поехало: аннексия Крыма, бои на Донбассе. Впоследствии началась АТО, куда Кирилла отправили одним из первых. Я привыкла жить в постоянном состоянии подготовки и ожидания. Поэтому для меня первые дни вторжения не стали потрясением", – рассказывала супруга главного разведчика.

Что помогает держать себя в руках

Жена Буданова отметила, что страха давно нет, ведь уже пережила три ранения мужа, одно из которых было тяжелым, так что морально всегда готова к любым сценариям. Помогает овладеть эмоциями, признается, и образование психолога.

Что известно о жизни Марианны

К слову, сама Марианна рассказывает, что многому училась, чтобы получить магистерскую степень по психологии. А когда началась АТО, стала волонтером. Ним, призналась в интервью Еlle, она стала случайно, когда навещала Кирилла в госпитале после ранения и познакомилась с командой волонтеров и медиков, раненых было много, а рук критически не хватало.

Жизнь после начала полномасштабного вторжения

Во время полномасштабной войны Марианна продолжила волонтерить, помогала людям коммуникировать с проверенными благотворительными фондами. А вот сейчас женщина вообще не ведет соцсети и в принципе – не очень публичная.

На давно заброшенном аккаунте фото немного, она редко появлялась на публике раньше, а свое первое обширное интервью дала в 2022 году изданию Еlle. Но известно, что в прошлом девушка отправлялась в политику и баллотировалась в депутаты от партии Виталия Кличко "Удар". В Раду не избрали, однако с июня 2021 она стала советницей мэра Киева Виталия Кличко по вопросам выявления и предотвращения коррупции в сфере молодежной политики и спорта.

Отмечает, что против политической карьеры мужчина не выступал. А во время полномасштабной войны работа стала, но Марианна продолжала решать определенные рабочие вопросы только теперь удаленно.

Первый день полномасштабной войны

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Ну и понятно, что о том, что будет полномасштабная война Марианна хорошо знала, вечером 23 февраля, собрала вещи и уехала с мужем на работу, с тех пор эти двое неразлучны. Жена Буданова призналась, что даже видела первые приготовления к боям с россиянами.

"Вечером 23 февраля муж сказал мне, что в 5:00 утра начнется полномасштабное вторжение. Мы собрались и поехали к нему на работу, и с тех пор мы находимся вне дома... Уже вечером я наблюдала за подготовкой первых групп спецназовцев, которые имели отправиться в Гостомель, за выдачей оружия и амуниции. Все находились в ожидании, в 12 ночи ребята ели гамбургеры из McDonald's. И были готовы к бою", — вспоминала она.

Что известно Будановой о спецоперациях ГУР

Признается, видела многое, но что касается государственной тайны или информации под грифом "секретно" — не лезет. А советы дает мужчине только, когда тот сам просит. К жизни в кабинете тоже привыкла, там же когда-то чуть не простилась с жизнью.

"Кирилл Алексеевич в нескольких стенах от меня находился на совещании, а я зашла в одну из комнат почитать некоторые документы. Сняла ботинки и прилегла на диван напротив окна. И через несколько минут я слышу звук, который не спутаешь ни с чем, — звук прилета ракеты... Я босая, с ботинками в одной руке, с документами в другой... Это может показаться странным, но первой в моей голове тогда промелькнула мысль: "Надо прикрыть лицо, тогда если и умру, то хотя бы с не иссеченным лицом".

Я была готова ко всему, но не ожидала, что в воздухе будет стоять густая, как туман, серая пыль. От него сразу краснеют глаза и исходит сильный едкий запах. Я вспомнила, что нужно дышать носом, чтобы маленькие частицы стекла не попали в трахею. В этот момент я выбежала к двери, Кирилл Алексеевич бежал мне навстречу. В этот день мы потеряли нашего побратима. Про потерянное имущество я даже не говорю, потому что все материальное нивелируется во время войны", – рассказывала жена Буданова.

Но даже в такие моменты семья успевает пошутить.

“Помню, как в один из первых дней вторжения включился сигнал воздушной тревоги, меня повалили на пол, сверху был Кирилл Алексеевич, а на нем еще десяток ребят. И я кричу: "Господи, Боже мой, если меня не убьет ракета, то вы точно задушите", – вспоминала она.

Почему мало друзей

Поэтому у Марианны мало друзей и очень узкий круг общения. Говорит, и не потому, что не хочет общаться или узнала, а потому что она, по сути, "ходящая опасность".

Что известно о покушении на жену разведчика

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Сколько пришлось пережить покушений Марианна не рассказывает, но 28 ноября жену разведчика снова пытались убить, на этот раз – скорее всего отравили пищу тяжелыми металлами. Это уже подтвердили в разведке, но без подробностей.

Мнения у экспертов разделились, все уверены, что ноги растут из России, а политтехнолог Сергей Гайдай уверен, что Марианну Буданову пытались отравить "новичком", который так любят использовать россияне против своих врагов.

Заявление эксголовы ГУР

Свое слово сказал и бывший глава разведки Валерий Кондратюк, он тоже уверен, что за отравлением жены руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова и других работников ГУР стоит Россия и связал это отравление с успешными операциями ГУР на территории России, в том числе с участием бойцов "Русского добровольческого корпуса".

Кроме этого, бывший глава ГУР сказал в интервью радио НВ, чем на самом деле отравили Буданову.

"У меня есть закрытая информация, которая еще не была известна. Отравление произошло тяжелыми металлами. Во время сдачи анализов были обнаружены такие металлы, как мышьяк и ртуть", – отметил он.

Позже в ГУР подтвердили, что Марианна Буданова действительно была отравлена тяжелыми металлами.

Нашли ли предателя

Остается открытым и вопрос, как изменник смог пробраться так близко к Буданову и его жене, знают ли уже, кто это и как он поплатится за попытку убить девушку, хотя не исключают эксперты, что на самом деле яд был предназначен для руководителя ГУР. Его тоже проверили и никаких признаков отравления не обнаружили, а в больницу попало еще несколько офицеров с похожими симптомами, что и у Марианны.

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Жену Буданова отравили мышьяком и ртутью? Что известно о женщине главного разведчика?