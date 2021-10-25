Жену и сына Маркива выписали из родильного: как это было и на кого похож первенец нацгвардейца

Жену и сына Маркива выписали из родильного: как это было и на кого похож первенец нацгвардейца

Мальчика назвали Орестом.

Орест — так своего сына назвал нацгвардиец Виталий Маркив. Его жену и малыша выписали из роддома.

Как это было и на кого похож первенец: семья Маркивым эксклюзивно поделилась с ТСН.Ранок 25 октября.

"Знакомьтесь, это Орест Витальевич, Маркив Орест Витальевич", — так на пороге перинатального центра Маркив-младший знакомится с десятком родных и друзей. С одной бабушкой увиделся у родильного вживую, с другой — через экран телефона, потому что она пока в Италии.

Молодые родители признаются: к своему новому статусу еще привыкают: "Эмоции не с чем сравнивать. Оно все со временем", — говорит жена Маркива.

Новости Украины: нацгвардиец Виталий Марков назвал своего сына Орестом

Говорят, что имя выбирали долго. Окончательно решили, что малыш будет Орестом уже после его рождения: "Решили дать ему украинское имя".

Виталий и Диана познакомились еще во время революции Достоинства в 2014 году. Затем прошли испытания войной, на которую Виталий ушел добровольцем. О малом мечтали давно. Запланировали еще в 2017-м, когда поехали в отпуск в Италию, но там отношения пары испытала еще и тюрьма. Виталия арестовали по сфабрикованным обвинениям в якобы причастности к гибели итальянского фотографа на Донбассе. Прежде чем его оправдали, в тюрьме нацгвардиець провел три года. Только почти год назад вернулся домой.

В течение беременности Виталий постоянно был рядом, ходил с женой на все УЗИ и скринигы, был и на родах. Мальчик родился с ростом 56 см, весом — 4250 граммов. На кого похож родители уже определили: " Я бы сказал так: папин все же. Ему еще не хватает бороды".

Крестными Ореста станут собрат Виталия и давняя подруга семьи. Сейчас Виталий находится в отпуске. Когда вернется на службу, говорит, что постарается уделять семье как можно больше времени.

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