Жены президентов и премьеров, дипломаты и лидеры мнений: Елена Зеленская анонсировала масштабный саммит

Саммит "Леди и джентльмены" планируют сделать ежегодным.

Жизнь после коронакризы, равный доступ к медицине и образованию. А также — равные права для всех. Об этом и не только будут говорить на первом саммите "Леди и джентльмены", который состоится 23 августа. Мероприятие уже вызвало большой интерес международного сообщества.

Об этом 4 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Его участниками станут жены президентов и премьеров, дипломаты и эксперты, а также мировые лидеры мнений. Таким образом, рассказала журналистам первая леди Елена Зеленская, надеются объединить усилия в гуманитарной области, поделиться опытом и идеями, которые смогут сделать жизнь людей лучше. Саммит продлится в национальном заповеднике "София Киевская". Посмотреть его вживую украинцы смогут онлайн на сайте ТСН. А вот посмотреть, что будет происходить за кулисами саммита, можно будет в выпусках ТСН.

Новости Украины: 23 августа состоится первый саммит "Леди и джентльмены"

"Результатом этого саммита мы видим подписания декларации о намерениях. Об объединении усилий в гуманитарной сфере, в работе жен президентов. И очень надеюсь, что этот саммит станет традиционным. И мы сможем найти пути, чтобы проводить его ежегодно", — сказала Елена Зеленская.

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская представила просветительский проект, который будет рассказывать о правильном общении с людьми с инвалидностью и людьми старшего возраста.

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