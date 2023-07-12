"Женюсь хоть на старухе": уклоняющиеся от мобилизации тестируют новый метод побега за границу (фото)

Женщины с инвалидностью предлагают заключить брак тем, кто хочет уехать из Украины.

После того, как пограничники сообщили, что в пункте пропуска "Старокозачье" не разрешили выехать за границу 32-летнему украинцу, женатому на 56-летней женщине с инвалидностью и выяснили, что их брак был заключен только ради пересечения границы, оказалось, что в Украине начинает работать целая "индустрия" браков военнообязанных с теми женщинами, которые имеют инвалидность. Согласно закону, мужчины, имеющие жену с инвалидностью и являются единственными опекунами, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Как выяснил ТСН.ua, в соцсетях созданы сообщества, где размещены объявления с предложениями заключить фиктивный брак для выезда военнообязанных за границу. За заключение такого брака между военнообязанным и женщиной, имеющей инвалидность, предлагается от 8 тыс. грн. до 20 тыс. грн.

Ищут пожилых женщин и не только

Иногда авторы объявлений в поисках жены для выезда обращаются в соцсетях достаточно эмоционально. Например, один из киевлян ночью в начале июля написал в профильном сообществе, что ищет девушку или бабушку для женитьбы.

Скриншот. Киевлянин ищет пожилую женщину с инвалидностью, чтобы получить право уехать за границу

Скриншот. Один из пользователей соцсетей написал, что срочно ищет жену с первой или второй группой инвалидности для выезда за границу

Среди объявлений есть и такие, где женщин с инвалидностью ищут женщины. Как оказалось, это они делают, чтобы помочь своим любимым уехать за границу.

Скриншот. Иногда женщин с инвалидностью ищут женщины для своих военнообязанных

Скриншот. Среди предложений есть и такие, когда фиктивный брак предлагают женщины с психическими отклонениями

Документы подозрительных на границе проверяют более тщательно

"Вопрос не в разнице в возрасте супругов. Пограничники тщательно проверяют условия выезда, — рассказал в комментарии для ТСН.ua спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. — В этом случае (на пункте пропуска "Старокозачье" — Ред.) было подозрительным то, что брак был заключен в день пересечения границы. Кроме того, было установлено, что этот мужчина заплатил деньги за заключение такого брака с женщиной, которая имеет инвалидность. Хочу напомнить, что с 24 февраля прошлого года пограничники выявили около 6 тыс. человек, пытавшихся выехать, используя поддельные документы", – сообщил нам Демченко.

По его данным, если принимается решение проводить углубленную проверку того, кто хочет пересечь границу, то в ней участвуют и другие правоохранительные органы.

Доказать фиктивность очень сложно

В свою очередь, ряд адвокатов в комментарии для ТСН.ua сообщили, что доказательство фиктивности брака – достаточно непростое дело с точки зрения закона.

"В действительности это (заключение брака для выезда за границу – Ред.) не новое явление, и, я думаю, что такие случаи будут. Могу сказать, что доказать то, что брак фиктивный можно только в одном случае – когда кто-то из супругов скажет, что брак является фиктивным. Фиктивность можно доказать, если супруги регистрировали брак не в ЗАГСе", — рассказал адвокат Роман Симутин, имеющий опыт работы следователем.

При этом юрист обращает внимание на то, что у фиктивного брака есть определенные риски. Например, если один из супругов приобретет автомобиль или недвижимость, то это имущество считается общим и может быть разделено при разводе.

Другой адвокат, Андрей Межирицкий, также говорит, что фиктивность брака – это достаточно непростая категория и доказать такое обстоятельство способен только суд.

"Фиктивный брак – это очень сложная категория, которая устанавливается судом. Это кропотливый процесс. Но при этом фиктивный брак – это щель, которая была недавно разрекламирована. Что касается того, имеет ли право на отсрочку военнообязанный, у которого жена имеет инвалидность – сейчас нужно доказать, что военнообязанный является единственным лицом, которое по закону обязано содержать человека с инвалидностью. То есть военнообязанный должен доказать, что других лиц нет", — говорит Межирицкий.

К этому адвокат добавляет, что при определенных обстоятельствах, если будет доказана фиктивность брака, это может квалифицироваться как уголовное деяние. Не исключено, что может расцениваться как мошенничество.

Ранее сообщалось о том, кто не может быть принудительно мобилизован.

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