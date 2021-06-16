Жертв домашнего насилия становится больше: как государство защитит тех, кто оказался под одной крышей с палачом

В прошлом году количество обращений относительно домашнего насилия выросло более чем на половину по сравнению с 2019 годом.

В прошлом году жертвами домашнего насилия официально стали более двухсот тысяч украинцев. Настоящее число пострадавших значительно больше, так как часть тиранию умалчивает, а часть — не знает, кому о ней сказать. Чтобы им помочь, в Министерстве внутренних дел создали онлайн-карту со всеми необходимыми службами.

О том, как еще государство планирует защитить тех, кто оказался под одной крышей с палачом — 16 июня говорится в сюжете ТСН.19: 30.

С женихом Нина была вместе два года. Четверть из них провела под кулаками.

"Сначала это были синяки, пощечины", — рассказывает женщина.

Сначала она молчала и прощала, но когда терпение лопнуло — решила выставить его за дверь.

"Он меня избил очень сильно. Это было уже средней тяжести. В частности переломы двух ребер нижних", — вспоминает Нина.

Два дня после єтого обидчик не выпускал ее из квартиры. Но как только она смогла выйти, твердо решила: будь что будет, но он за это ответит. Сначала — говорит — следователи были не слишком активны. Денег на адвоката не было. Но прошло уже 9 месяцев — и она таки смогла довести это дело до суда. Теперь Нина помогает другим женщинам разорвать круг насилия.

"Чем больше ты это прощаешь человеку, тем больше он себе это позволяет", — уверена женщина.

В прошлом году количество обращений относительно домашнего насилия выросло более чем на половину по сравнению с 2019 годом. Карантин буквально позачиняв жертв под одной крышей с обидчиком. К кому бежать, чтобы себя защитить? В Министерстве внутренних дел разработали и уже сегодня представили специальную онлайн-карту.

Чтобы ее открыть, нужно зайти на сайт МВД. Далее — открыть портал "Противодействие домашнему насилию". Уже здесь пролистать вниз и найти ближайшее отделение полиции, больницу или центр бесплатной правовой помощи.

Новости Украины: жертвы домашнего насилия - сколько их и какую защиту для них планирует государство

Отмечается, что человек, который будет пользоваться этим сервисом, сможет проложить самый оптимальный и удобный маршрут к тем службам помощи, которые ему потребуются и узнать время работы и телефоны.

Сложнее ситуация в селах и маленьких городах. Такие службы от домов пострадавших могут быть за десятки, а то и сотни километров. И им оттуда выехать нелегко. И к ним не очень кто-то спешит.

В будущем для жертв домашнего насилия планируют разработать отдельный мобильное приложение. А еще сделать так, чтобы полицию можно было вызвать не только звонком, но и смс-сообщением. Но Нина говорит — ей бы это не помогло. Потому что ее обидчик сначала забирал телефон, а затем — начинал бить.

Почему вдвое возросло количество случаев домашнего насилия и как ему противостоять: советы от психотерапевта Олега Чабана.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку