Жертв стало в 20 раз меньше: Ким шокировал цифрами, как изменилась война

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, как изменилась ситуация в Николаеве и области во время войны.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью TSN.ua.

“К сожалению, мы мерили в войну не в днях, а в жертвах, раненых, убитых. И в 20 раз меньше сейчас жертв, чем было в 2022 году, когда обстрелы были каждый день. Поэтому я говорю, что в 20 раз лучше”, – говорит Виталий Ким.

Впрочем, две громады в Николаевской области – Очаковская и Куцурубская – до сих пор находятся ежедневно под обстрелами.

“Они не почувствовали такого изменения, как почувствовали все николаевцы и жители области. Потому что все люди одинаковые, очень быстро забывается, как плохо было, то есть очень быстро привыкаешь к нормальному или лучшему”, – рассказал Виталий Ким.

В то же время, по его словам, очень многие вернулись обратно домой, на Николаевщину.

“Как вы видите, у нас самокаты, собаки, дети, цветы, пиво и кальяны – все вернулось назад. Ситуация полностью изменилась сейчас для людей, и мы хотим поддерживать это, потому что людям долго жить в стрессе. тяжело”, – говорит Виталий Ким.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КІМ ВІДКРИВ ТАЄМНИЦЮ! ЯКИМ БУДЕ КІНЕЦЬ ВІЙНИ ТА КОЛИ ПЕРЕГОВОРИ з РФ! НА ЩО ВСІ ГОТОВІ?!

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