Жертвами рекордной жары в Канаде за пять дней уже стали почти 500 человек

Жертвами рекордной жары в Канаде за пять дней уже стали почти 500 человек

Жары провоцируют и масштабные пожары.

Лесные пожары в канадской провинции Британская Колумбия до основания уничтожили городок Литтон. Без крыши над головой остались сотни людей. Пожары в регионе начались из-за рекордно высоких температур, от которых вся Канада страдает вот уже несколько дней подряд.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Десятки домов охвачены пламенем. Отовсюду валит дым, так что не видно дороги впереди, дышать нечем. Жара под 50 градусов, и ветер — из них огонь распространялся так быстро, что спасти поселения не было шансов. Сгорели местный участок полиции и госпиталь. Местным — а это около тысячи человек, успевают эвакуировать. Хотя на сборы у них было не более 15 минут. Именно, чтобы схватить самое необходимое и бежать, говорят свидетели. «Я и моя собака оказались в огне. Наш дом в буквальном смысле охватило пламя. Когда я бежала, у меня даже не было возможности закрыть двери», — рассказывает местная жительница.

От аномальной жары Канада страдает уже около недели. Столбики термометра ползут до 50 градусов днем. И даже ночью воздух не успевает остыть. Жертвами жары только за 5 дней стали почти пять сотен человек. Подавляющее большинство из них — это одинокие пожилые люди, которые жили в домах без кондиционеров.

Силу жары зафиксировал на видео один из канадцев. Всего на час человек оставил жевательных мишек под палящим солнцем, что превратило их в сплошное месиво.

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Главное спасение от жары для местных — вода. Одни купаются в водоемах, другие поливают друг друга из шлангов, а некоторые просто из ведра. Даже собаки и те принимают водные процедуры.

Между тем городах массово открывают специальные охладительные центры, где люди могут отдохнуть и поработать за компьютерами комфортных температур.

Такие аномально высокие температуры эксперты объясняют климатическими изменениями. Даже в Антарктиде по отчетам ООН зафиксировали рекорд в плюс 18 градусов. Поэтому исследователи отмечают, проблема потепления имеет не местный, а глобальный характер. Поэтому и решать ее нужно всем миром.

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