Жертвы непогоды: в Греции из-за мощного снежного шторма погибли тысячи рыб

На берегу рыбаков встречают беспризорные коты, неожиданно получившие угощение.
Из-за мощного снежного шторма в Греции погибли тысячи рыб.
Об этом говорится 28 января в эфире ТСН.Ранок.
Инцидент произошел в государственном рыболовном хозяйстве на северо-западе страны. Там выращивают более полумиллиона рыб, и некоторые виды — например морской лещ и белый карась — очень чувствительны к низким температурам.
Сбежать из бассейнов, где их держат, на глубину они не могли, а люди не успели их выпустить. Пока в хозяйстве подсчитывают ущерб, на берегу рыбаков встречают бездомные коты. Усачи неожиданному угощению явно радуются.
Напомним, что в Израиле рыбу научили водить машину.
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