Жертвы непогоды: в Греции из-за мощного снежного шторма погибли тысячи рыб

На берегу рыбаков встречают беспризорные коты, неожиданно получившие угощение.

Из-за мощного снежного шторма в Греции погибли тысячи рыб.

Об этом говорится 28 января в эфире ТСН.Ранок.

Инцидент произошел в государственном рыболовном хозяйстве на северо-западе страны. Там выращивают более полумиллиона рыб, и некоторые виды — например морской лещ и белый карась — очень чувствительны к низким температурам.

Сбежать из бассейнов, где их держат, на глубину они не могли, а люди не успели их выпустить. Пока в хозяйстве подсчитывают ущерб, на берегу рыбаков встречают бездомные коты. Усачи неожиданному угощению явно радуются.