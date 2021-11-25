Жертвы пандемии: кто из украинских политиков умер от COVID-19

Жертвы пандемии: кто из украинских политиков умер от COVID-19

Прямо или косвенно, коронавирус унес или стал одной из причин смерти некоторых украинских политических деятелей.

Сегодня, 25 ноября, стало известно о смерти бывшего мэра столицы Александра Омельченко. 18 ноября его госпитализировали из COVID-19. По информации СМИ, у политика произошел обширный инфаркт после операции на сердце.

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Прямо или косвенно, коронавирус унес или стал одной из причин смерти многих украинских политических деятелей. Кто из украинских политиков стал жертвой пандемии, говорится в материале ТСН.ua.

Александр Омельченко

Сегодня, 25 ноября, бывший глава Киева Александр Омельченко умер в столичной больнице "Феофания". Ему было 83 года.

18 ноября стало известно, что у Омельченко обнаружили коронавирус и госпитализировали в больницу.

Александр Омельченко возглавлял КГГА с 8 августа 1996-го по 20 апреля 2006 года. Был мэром столицы с 30 мая 1999-го по 14 апреля 2006 года.

Ефим Звягильский

"Серый кардинал Донбасса", так долгое время называли Ефима Звягильского.

Звягильский – многолетний директор шахты имени Засядко. Исполнял обязанности премьер-министра Украины с сентября 1993 по июль 1994 года, а также некоторое время был вице-премьером.

УНИАН

Ефим Звягильский был единственным в истории независимой Украины депутатом Верховной Рады всех восьми созывов — с 1990 по 2019 год. Во время последних созывов был старейшим нардепом в парламенте.

На выборах в ВР 2019 года Звягильский уже не баллотировался.

6 ноября на 89-м году Ефим Звягильский из- за осложнений в результате инфицирования COVID-19 скончался.

Евгений Марчук

Евгений Марчук скончался 5 августа 2021 года от сердечно-легочной недостаточности, спровоцированной COVID-19.

В 1990 году Марчук стал первым заместителем руководителя КГБ РСФСР, затем до июля 1994-го возглавлял СБУ. С июня 1995 по май 1996 года был премьер-министром Украины.

УНИАН

В ноябре 1999 года указом президента Леонида Кучмы Марчук был назначен секретарем СНБО. С июня 2003-го по сентябрь 2004 года он был министром обороны Украины.

В 2018—2019 годах возглавлял делегацию Украины в ТКГ на Минских переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе.

Валерий Бабич

Народный депутат II-III созывов, предприниматель и общественный деятель Валерий Бабич из Львовской области скончался 28 октября 2020 года. Причина смерти – осложнение из-за коронавируса. Ему было 67 лет

Геннадий Кернес

Мэр Харькова Геннадий Кернес возглавлял город 10 лет. В сентябре 2020 года появилась информация, что политик заболел коронавирусом, однако его соратники это опровергали.

14 сентября 2020 года СМИ распространили информацию, что Кернес госпитализирован в 17-ю городскую клиническую больницу с двусторонним воспалением легких из-за COVID-19. Затем его перевезли в немецкую клинику "Шарите". Фактически он выиграл на выборах мэра Харькова в 2020 году, будучи уже в больнице. 9 декабря в Харькове на первой сессии нового состава городского совета Кернеса "заочно" признали вступившим в должность мэра.

17 декабря стало известно, что Геннадий Кернес скончался от осложнений после COVID-19.

УНИАН

COVID-19 также не смогли одолеть мэры Борисполя, Конотопа и Новгород-Сиверского.

Анатолий Федорчук — Борисполь

Так, 28 октября 2020 умер мэр Борисполя (Киевская область) Анатолий Федорчук. Он был главой города на протяжении 14 лет, но умер от последствий коронавируса, так и не дождавшись результатов очередных местных выборов. По предварительным результатам, Федорчук лидировал и мог снова занять этот пост.

Фото: tvboryspil.com

Олег Бондаренко — Новгород Сиверский

29 октября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 47-летний городской голова Новгород-Северского (Черниговская область) Олег Бондаренко. Предварительно он также побеждал на выборах мэра, которые состоялись на днях ранее.

Фото із соцмереж

Александр Луговой — Конотоп

Новоизбранный городской голова Конотопа Сумской области 53-летний Александр Луговой скончался от осложнений коронавируса 16 ноября. Он заболел до выборов и с осложнениями COVID-19 попал в больницу.

Известно, что у политика был сахарный диабет. Предполагают, что именно из-за этой болезни коронавирус и дал осложнения на организм.