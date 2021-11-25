Жертвы пандемии: кто из украинских политиков умер от COVID-19

Прямо или косвенно, коронавирус унес или стал одной из причин смерти некоторых украинских политических деятелей.
Сегодня, 25 ноября, стало известно о смерти бывшего мэра столицы Александра Омельченко. 18 ноября его госпитализировали из COVID-19. По информации СМИ, у политика произошел обширный инфаркт после операции на сердце.
Прямо или косвенно, коронавирус унес или стал одной из причин смерти многих украинских политических деятелей. Кто из украинских политиков стал жертвой пандемии, говорится в материале ТСН.ua.
Александр Омельченко
Сегодня, 25 ноября, бывший глава Киева Александр Омельченко умер в столичной больнице "Феофания". Ему было 83 года.
18 ноября стало известно, что у Омельченко обнаружили коронавирус и госпитализировали в больницу.
Александр Омельченко возглавлял КГГА с 8 августа 1996-го по 20 апреля 2006 года. Был мэром столицы с 30 мая 1999-го по 14 апреля 2006 года.
Ефим Звягильский
"Серый кардинал Донбасса", так долгое время называли Ефима Звягильского.
Звягильский – многолетний директор шахты имени Засядко. Исполнял обязанности премьер-министра Украины с сентября 1993 по июль 1994 года, а также некоторое время был вице-премьером.
Ефим Звягильский был единственным в истории независимой Украины депутатом Верховной Рады всех восьми созывов — с 1990 по 2019 год. Во время последних созывов был старейшим нардепом в парламенте.
На выборах в ВР 2019 года Звягильский уже не баллотировался.
6 ноября на 89-м году Ефим Звягильский из- за осложнений в результате инфицирования COVID-19 скончался.
Евгений Марчук
Евгений Марчук скончался 5 августа 2021 года от сердечно-легочной недостаточности, спровоцированной COVID-19.
В 1990 году Марчук стал первым заместителем руководителя КГБ РСФСР, затем до июля 1994-го возглавлял СБУ. С июня 1995 по май 1996 года был премьер-министром Украины.
В ноябре 1999 года указом президента Леонида Кучмы Марчук был назначен секретарем СНБО. С июня 2003-го по сентябрь 2004 года он был министром обороны Украины.
В 2018—2019 годах возглавлял делегацию Украины в ТКГ на Минских переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе.
Валерий Бабич
Народный депутат II-III созывов, предприниматель и общественный деятель Валерий Бабич из Львовской области скончался 28 октября 2020 года. Причина смерти – осложнение из-за коронавируса. Ему было 67 лет
Геннадий Кернес
Мэр Харькова Геннадий Кернес возглавлял город 10 лет. В сентябре 2020 года появилась информация, что политик заболел коронавирусом, однако его соратники это опровергали.
14 сентября 2020 года СМИ распространили информацию, что Кернес госпитализирован в 17-ю городскую клиническую больницу с двусторонним воспалением легких из-за COVID-19. Затем его перевезли в немецкую клинику "Шарите". Фактически он выиграл на выборах мэра Харькова в 2020 году, будучи уже в больнице. 9 декабря в Харькове на первой сессии нового состава городского совета Кернеса "заочно" признали вступившим в должность мэра.
17 декабря стало известно, что Геннадий Кернес скончался от осложнений после COVID-19.
COVID-19 также не смогли одолеть мэры Борисполя, Конотопа и Новгород-Сиверского.
Анатолий Федорчук — Борисполь
Так, 28 октября 2020 умер мэр Борисполя (Киевская область) Анатолий Федорчук. Он был главой города на протяжении 14 лет, но умер от последствий коронавируса, так и не дождавшись результатов очередных местных выборов. По предварительным результатам, Федорчук лидировал и мог снова занять этот пост.
Олег Бондаренко — Новгород Сиверский
29 октября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 47-летний городской голова Новгород-Северского (Черниговская область) Олег Бондаренко. Предварительно он также побеждал на выборах мэра, которые состоялись на днях ранее.
Александр Луговой — Конотоп
Новоизбранный городской голова Конотопа Сумской области 53-летний Александр Луговой скончался от осложнений коронавируса 16 ноября. Он заболел до выборов и с осложнениями COVID-19 попал в больницу.
Известно, что у политика был сахарный диабет. Предполагают, что именно из-за этой болезни коронавирус и дал осложнения на организм.
Владимир Бондаренко
24 августа 2021 года умер экс-нардеп и бывший глава КГГА Владимир Бондаренко. Причины смерти политика так и не стали известны СМИ, поэтому утверждать, что экс-глава КГГА был жертвой пандемии, мы не можем.