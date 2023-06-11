"Жестами показывал, что очень ее любит": история любви раненого бойца, потерявшего речь

В Днепре, в больнице имени Мечникова, ежедневно спасают жизни украинских солдат, которые получили ранения на войне с российскими оккупантами. По словам главного врача Сергея Рыженко, самые тяжелые ранения у ребят – когда поражается позвоночник или пули или обломки проходят через голову.

Об этом он сказал в авторском проекте Натальи Мосейчук "Мосейчук+".

Сергей Рыженко рассказал о невероятной поддержке и истории любви тяжело раненого бойца ВСУ.

"Был один такой интересный пациент. Пуля ему зашла в лобную часть, он не мог разговаривать. У него была девушка, беременная, семь месяцев уже было. Она к нему приходила. Свежее ранение было, но он уже вставал, держали друг друга за руки Он жестами показывает, что ее очень любит. А девушка очень хотела, чтобы у будущего ребенка был отец", — говорит врач.

Когда пара решила пожениться и в больницу пришли работники ЗАГСа, раненый боец не мог ничего сказать из-за проблем с речью после ранения.

"Мы говорим – он может моргать, показывать пальцами. Они нас попросили задокументировать эту ситуацию, что они согласны, чтобы их потом расписать", – говорит Сергей Рыженко.

Однако раненый солдат пока так и не заговорил.

"Я понимал, что это проблема, мы с этой девушкой разговаривали. Она говорит – хочу, чтобы у моего ребенка был отец. Я готова за ним присматривать всю жизнь. Это выбор каждого. Сейчас общается с нами эта девушка по некоторым вопросам. К сожалению, он не разговаривает. Ранение в лобную долю как правило исключает общение. Но живой", — рассказал главный врач больницы имени Мечникова.

Напомним, 9 июня на телеканале "1+1 Украина" состоялась премьера "Мосейчук+" – авторского проекта Натальи Мосейчук.

В первом выпуске ведущая "1+1 Украина" посетила место, куда редко попадают журналисты. Это первая и самая главная точка на пути победы жизни над смертью – больница имени Мечникова, расположенная в городе Днепр. Наталья Мосейчук показала один из дней врачей, ежедневно спасающих жизнь гражданских и военных.

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