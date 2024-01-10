Жесткая мобилизация в Одессе: уклонисты разработали правила безопасного передвижения по городу

После ряда конфликтов на улице и в общественном транспорте некоторые мужчины пользуются теперь только такси.

В Одессе, где в последнее время произошло много конфликтов военнообязанных с представителями ТЦК, много инцидентов с мобилизацией стали приходиться на общественный транспорт. Как известно, в конце прошлого года одного из военнообязанных мобилизовали после того, как высадили с рейсового автобуса. Кроме того, во время недавних рейдов в одном из автобусов возник словесный конфликт. Одна из женщин начала выкрикивать оскорбительные слова в адрес военкомов, проверявших документы у мужчин.

После появления ряда видео о том, что в Одессе работники ТЦК совершают рейды в общественном месте, оказалось, что некоторые мужчины-одесситы длительное время живут по новым правилам передвижения по городу.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал администратор одного из одесских фитнес-клубов, который посещают немало мужчин.

"Общаясь с нашими клиентами, стало понятно, что в последнее время даже те, кто живет недалеко, выбирают вместо общественного транспорта такси. Другими словами, опасаются того, что их остановят на улице и отвезут в ТЦК. В Одессе есть специальный чат в соцсети, где свои услуги предлагают те, у кого есть автомобили. Их цены существенно отличаются от тех, которые установили службы такси, поэтому некоторые мужчины и позволяют себе ехать в спортзал и домой на такси", — рассказал нам администратор фитнес-клуба в Пересыпском районе Одессы.

По словам мужчины, после того, как работники ТЦК в западных регионах Украины массово проверяли спортзалы, их фитнес-клуб ввел некоторые ограничения.

"После декабрьских событий в западных областях, когда там выдавали повестки в тренажерных залах, мы установили видеодомофон на входе. Даже если звонит человек в штатском, мы спрашиваем его о цели визита и к кому именно он пришел. Мы не против мобилизации, но при этом не хотим, чтобы из нашего фитнес-клуба был отток клиентов, хотим, чтобы они чувствовали себя комфортно», – рассказал нам администратор спортзала.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе люди в военной форме пытались затолкать в скорую помощь прохожего. Один из одесситов снял это на видео и выложил ролик в соцсети. Разразился скандал. Впоследствии Одесский областной ТЦК официально сообщил, что на видео были не его работники и изложил свою версию событий: “Несознательная гражданка попросила своего знакомого, военнослужащего одной из бригад, выполняющей боевое задание на востоке Украины, "напугать мобилизацией" своего мужа, с которым находится в бракоразводном процессе и не может прийти к согласию в разделе имущества”.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мобилизация под открытым небом?! Новый скандал с ТЦК в Одессе! Украинцы в шоке!

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