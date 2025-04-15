Жесткие разборки в окружении Путина: Жданов предупредил о новых «Кривом Роге и Сумах»

Владимир Путин, Олег Жданов / © ТСН

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Российская армия усилила удары по Украине и террору населения после начала мирных инициатив президента США Дональда Трампа. В апреле враг нанес кровавый ракетный удар по Кривому Рогу — 20 гражданских погибших, Сумах — 34 погибших и другим городам, в то же время почти ежедневно атакует нашу страну сотнями «Шахедов».

Чего пытается достичь российский диктатор Владимир Путин, почему выходит из переговорного трека и чего ждать от войны дальше — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Кровавые удары по Украине во время мирного процесса

Кровавые удары по Украине во время так называемого мирного переговорного процесса — результат «разборок» в Кремле, считает Жданов. По его мнению, разногласия внутри политического руководства России выливаются в террор украинского населения.

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«Обратите внимание: как только спецпосланник президента США Стив Виткофф встречается с посланником Путина Кириллом Дмитриевым, сразу же, буквально на следующий день, с российской стороны мы имеем такой террористический акт против гражданского населения с максимальным количеством жертв», — говорит Олег Жданов.

Десятки смертей, которые Трамп называет «ошибкой»

Он напомнил, что Дональд Трамп отреагировал на ракетную атаку России по Сумам, в результате которой погибли 34 человека, назвав ее «ужасной ошибкой».

«То, что россияне использовали якобы сбор наших военных — это чисто повод. А вот судя по тому, куда попали две ракеты, „ошибок“ быть не может. То, что Трамп говорит, что это ошибка — ему Путин так сказал, он так и говорит», — считает эксперт.

Он объясняет: баллистическая ракета «Искандер-М"/KN-23 — высокоточная, куда ее направили, туда она и попала.

«Выглядит все это таким образом, что как только партия либералов начинает договариваться — а это Дмитриев, он ее представляет, а они вокруг Путина, ближе к нему стоят, оттесняют и помощника Путина Патрушева и Шойгу, этих „ястребов“ войны — и в нашей стране происходит такой кровавый теракт. Показывая Путину, что они оказывают влияние на ход войны и без них никаких договоренностей быть не может. Лавров там рвет сердце в Стамбуле, пытаясь договориться с американской делегацией. А тут фактически за его спиной Дмитриев почти договорился и о самолетах, и о гражданской авиации, я имею в виду рейсы, и о возобновлении работы посольства и все остальное. Так что здесь нужно смотреть немного шире в плане того, что это политическое противостояние среди кланов Российской Федерации», — говорит Олег Жданов.

Путин, вероятно, не контролирует ситуацию

В то же время, по его словам, смертельные российские удары, от которых мы страдаем, показывают, что Путин, вероятно, не контролирует ситуацию в России.

«Может быть, он и готов был бы договориться. Но мы не знаем, на чьей он стороне на сегодняшний день. Мы можем только предположить, что он на стороне либералов по оперативной паузе, которая ему очень нужна. И мы ждем, пока это выльется в противостояние между кланами в самом Кремле. Это может привести к нестабильности в самой России», — говорит Олег Жданов.

По его мнению, Путин вряд ли против мирных инициатив Трампа.

«Ну не может Дмитриев так активно продвигать идеи договоренности о прекращении огня, восстановлении дипломатических отношений, не имея на это полномочий. Действительно ли Путин действительно не контролирует ситуацию. Или партия либералов настолько крепко стоит, что они игнорируют Путина», — говорит эксперт.

Трамп не может остановить войну

В то же время, по его словам, Трамп не способен повлиять на Путина и остановить войну в Украине.

«Судя по его поведению, Трамп не самостоятельный политик по вопросам урегулирования. Мы ведь читали, что он сказал. Сначала он сказал (об ударе по Сумам — ред.), что это, скорее всего, ошибка, что россияне ошиблись. Нельзя ошибиться — с разных бригад ракетные расчеты производили пуски. Наша разведка даже номер этих бригад назвала. Что они ошиблись координатами и в двух бригадах одновременно — это бред. И если Трамп говорит, что это ошибка… Когда его корреспондент переспрашивает, как же ошибка, он сразу говорит: „Это не моя война, это война Байдена, идите у него и спрашивайте“. Это ответ на вопрос, может Трамп на это повлиять или нет. Он не может. Против России он ничего не может, против Путина ничего не может сказать», — говорит Олег Жданов.

В то же время, по его словам, условная папка с надписью «Трамп» в России может быть не в руках Путина.

«Может, там не Путин, может тот же Патрушев, может Бортников, шеф ФСБ — у кого папка с надписью „Трамп“? Вот в чем вопрос. Потому что у Дмитриева полномочия, и у него уровень переговоров гораздо выше. С кем разговаривает Лавров в Стамбуле? С представителем администрации Байдена. А с кем разговаривает Дмитриев — с человеком, который напрямую разговаривает с Трампом. Уровень совершенно разный. И если Дмитриев действует от имени Путина… Трудно сказать. Там серпентарий — посмотрим. Как говорил Черчилль: кто из бульдогов вылезет из-под ковра, с теми будете разговаривать. Но никогда не лезть, когда российские бульдоги рвут друг друга под ковром», — говорит эксперт.

Террор гражданского населения будет продолжаться

Террор гражданского населения, к сожалению, будет продолжаться, считает Олег Жданов. Поэтому важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги и убеждать партнёров передавать нам вооружение для защиты от российских атак.

«Чем больше будет раздор в Кремле, тем больше будет таких кровавых террористических атак на наши головы. Единственное, что мы можем, мы постоянно говорим населению не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Не проводить массовые мероприятия, не афишировать эти массовые мероприятия во время их организации и проведения. Понятно, что завтра нам никто не даст, как сказал президент, необходимые пять дивизионов по шесть-восемь батарей — 30-40 батарей для того, чтобы хотя бы частично закрыть воздушное пространство страны», — говорит Олег Жданов.

Раньше мы писали о мировой реакции на удар по Сумам. Пока Европа единодушно возмущена диким масштабом российского военного преступления, президент США до сих пор не находит в себе силы осудить Россию так, чтобы это хоть кому-то было понятно.