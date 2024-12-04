Жесткий Майдан в Грузии: ситуация обострилась — Тбилиси в огне

В Тбилиси тысячи человек снова собрались перед зданием парламента Грузии на митинг против пророссийской правящей партии "Грузинская мечта". Спецназовцы начали в очередной раз разгонять участников акции, применяя водометы и слезоточивый газ, задержаны. А пропагандисты традиционно заговорили об "украинском следе".

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Протесты в Грузии продолжаются

Центр Тбилиси, два часа ночи и шестой день антиправительственных протестов. Людей на улицах по-прежнему очень много: основная часть демонстрантов находится на проспекте Руставели у здания Оперы, общается, смотрит новости, поддерживает тех, кто на "передовой". В другой части проспекта все залито слезоточивым газом и утопает в дыму от фейерверков.

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В столице Грузии Тбилиси на шестой день масштабных протестов силовики снова устроили жесткий разгон антиправительственного протеста у парламента. На проспекте Руставели спецназ использовал спецсредства, водометы, слезоточивый газ, дубинки для разгона протестующих. В СМИ также появлялась информация, что силовики даже начали использовать резиновые шары против митингующих.

МВД страны сообщило о 293 задержанных ночью / Фото: Associated Press

МВД страны сообщило о 293 задержанных этой ночью. Ранее сообщалось, что в общей сложности задержанных уже более четырех сотен. В частности, и один из оппозиционных лидеров Грузии Зураб Джапаридзе. Президент Грузии отметила, что у многих задержанных – ранения голов, поломанные лицевые кости, открытые ранения. Все как в России и Белоруссии, когда там еще выходили на протесты.

В Сети появились кадры жестоких действий грузинских силовиков. Эти кадры до боли напоминают события в Украине 11-летней давности – разгон Евромайдана 30 ноября 2013 года. В соцсети Х президентка Грузии Саломе Зурабишвили написала: "Участники мирного проевропейского митинга были жестоко разогнаны силами ОМОНа "Грузинской мечты". Непропорционально используются слезоточивый газ и водометы. Идут массовые задержания и случаи некорректного поведения".

Напомним, что волна протестов в Грузии снова вспыхнула после того, как 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. Люди вышли на митинги в Тбилиси и других городах. Комментируя заявление премьера, президент Грузии заявила, что правительство "объявило войну своему народу".

Люди вышли на митинги в Тбилиси и других городах / Фото: Associated Press

Реакция мира

Первыми на противоправные действия грузинских силовиков из государств Евросоюза отреагировали Латвия, Литва и Эстония. Министру внутренних дел Грузии теперь запрещено посещать государства Балтии. Послы Грузии в нескольких государствах ЕС и Соединенных Штатах уволились, не желая представлять преступную власть. Более того, Америка приостановила стратегическое партнерство с Грузией. Больше о реакции мира на протесты в Грузии рассказала корреспондентка ТСН Наталья Фибриг.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СТИЧКИ В ГРУЗИИ ВЗБУРИЛИ МИР! ПОСЫПАЛАСЬ РЕАКЦИЯ!

Некоторые сотрудники МВД и Минобороны Грузии после отставок послов тоже уволились. Заявление-протест против решения правительства "Грузинской мечты" свернуть евроинтеграцию подписал 91 сотрудник МИД Грузии.

Вышедшие на улицы Грузии митингующие, ведь протесты проходят по всей стране, требуют проведения новых парламентских выборов и отставки только сформировавшегося преимущественно пророссийского правительства. В то же время в РФ традиционно заявили об "украинском следе" в Грузии. Российский бизнесмен Мамука Пипия, который является лидером прокремлевской никому неизвестной партии "Солидарность во имя мира" на пропагандистских каналах РФ, рассказывает, что на протестах в Тбилиси основные игроки – это релоканты, среди которых якобы есть, конечно же, украинцы, а еще молдаване и белорусы. К слову, несколько дней назад грузинские воины, защищающие Украину от рашистов, сообщали, что на Майдане в Грузии действуют "титушки", которых завезли из стран Азии. Они якобы не понимают грузинский язык и сильно избивают митингующих.

Тем временем в Грузии начались обыски и жестокие задержания лидеров оппозиции. Там полиция устроила обыски в офисах оппозиционных партий в Тбилиси и производит задержание их лидеров.

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