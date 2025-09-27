ТСН в социальных сетях

Жесткое задержание мужчины в Киева: в полиции рассказали, что же произошло на самом деле (видео)

Видео с задержанием мужчины силой облетело Сеть. Полиция прокомментировала инцидент.

Елена Капник
Задержание.

Задержание.

На днях в Сети появилось видео, на котором сотрудники полиции Киева силой задержали мужчину прямо посреди улицы.

Что же произошло, полиция Киева рассказала в комментарии корреспонденту ТСН.ua Александру Марущаку.

Видео обнародовал Телеграмм-канал "Реальный Киев | Украина". По информации ресурса, инцидент произошел на столичном ДВРЗ в Днепровском районе.

На видео видно, как полиция повалила мужчину на землю, чтобы надеть на него наручники. Впоследствии несколько сотрудников полиции силой "скрутили" молодого человека и "потащили" к машине, но она была на службой.

Заметим, что во время задержания мужчина сопротивлялся. По словам очевидцев, правоохранители отказались показать свои документы.

Комментарий полиции

В полиции Киева ТСН.ua прокомментировали инцидент с жестким задержанием мужчины. По их информации, задержанный 35 лет. Впрочем, почему правоохранители предприняли жесткие действия, в полиции не сказали.

"Муж находится в розыске по Дарницкому ТЦК. Информация о том, что он служил не соответствует действительности", - сообщили в полиции Киева.

Как сообщалось, в Кировоградской области мужчина во время проверки документов стрелял в полицейских. Инцидент произошел в селе Песчаный Брид. Двое стражей порядка получили ранения.

