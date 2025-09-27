- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- 97
- 1 мин
Жесткое задержание мужчины в Киева: в полиции рассказали, что же произошло на самом деле (видео)
Видео с задержанием мужчины силой облетело Сеть. Полиция прокомментировала инцидент.
На днях в Сети появилось видео, на котором сотрудники полиции Киева силой задержали мужчину прямо посреди улицы.
Что же произошло, полиция Киева рассказала в комментарии корреспонденту ТСН.ua Александру Марущаку.
Видео обнародовал Телеграмм-канал "Реальный Киев | Украина". По информации ресурса, инцидент произошел на столичном ДВРЗ в Днепровском районе.
На видео видно, как полиция повалила мужчину на землю, чтобы надеть на него наручники. Впоследствии несколько сотрудников полиции силой "скрутили" молодого человека и "потащили" к машине, но она была на службой.
Заметим, что во время задержания мужчина сопротивлялся. По словам очевидцев, правоохранители отказались показать свои документы.
Комментарий полиции
В полиции Киева ТСН.ua прокомментировали инцидент с жестким задержанием мужчины. По их информации, задержанный 35 лет. Впрочем, почему правоохранители предприняли жесткие действия, в полиции не сказали.
"Муж находится в розыске по Дарницкому ТЦК. Информация о том, что он служил не соответствует действительности", - сообщили в полиции Киева.
Как сообщалось, в Кировоградской области мужчина во время проверки документов стрелял в полицейских. Инцидент произошел в селе Песчаный Брид. Двое стражей порядка получили ранения.