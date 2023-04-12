Жестокая казнь украинского военного оккупантами: реакция власти, мира и все подробности страшного преступления

Поздно вечером 11 апреля Сеть всколыхнуло жестокое видео казни украинского военнопленного оккупантами. Перед этим они его пытали, а затем живому отрезали голову. Российские военные сняли очередное военное преступление.

ТСН.ua собрал реакцию украинских властей, мира и все, что известно о вопиющем преступлении российской армии.

Также читайте Зачем Россия публикует жестокие видео с казнями украинских военных в Сети: объяснение разведки

Видео казни украинского военного

В понедельник вечером, 11 апреля, в Сети начали активно распространять жестокое видео, на котором российские военные обезглавили украинского военного, взятого в плен. Поиздевавшись над ним, русские захватчики ножом отрезали безоружному пленному голову. На видео слышны крики украинского защитника.

В какой период и где захватчики совершили очередное страшное преступление – неизвестно. Судя по кадрам, это произошло в теплый период года, поскольку на видео видны зеленые деревья и кустарники.

По этическим соображениям и жестоким сценам мы не можем опубликовать видео казни.

Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на казнь

На следующий день, 12 апреля, президент Владимир Зеленский отреагировал на видео в Сети и призвал мировых лидеров отреагировать на преступление страны-агрессорки России. Видеосообщение появилось на его странице в соцсети.

"Есть то, что никому в мире невозможно игнорировать: как легко эти звери убивают. Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам".

Законная ответственность будет всего. Нужен проигрыш террору", — говорится в сообщении президента.

Зеленский подчеркнул, что это не случайность или эпизод, потому что это повторяется. В качестве примера он упомянул военные преступления россиян в Буче.

"Что это за существа? Для них нет людей. Сын, брат, муж, чей-то ребенок... Это видео России, которая пытается сделать именно это новой нормой. Такую привычку уничтожать жизнь", — отметил президент.

Реакция МИД Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба требует выгнать России из Совбеза ООН, которая, ко всему, еще и председательствует в апреле, и из Украины. Украинский топдипломат назвал Россию хуже террористической организации "ИГИЛ".

"В сети распространяется ужасное видео, как российские войска обезглавливают украинского военнопленного. Это абсурд, что Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в СБ ООН. Российских террористов нужно выгнать из Украины и ООН и чтобы они понесли ответственность за свои преступления", — говорится. в его уведомлении.

СБУ начала расследование жестокого преступления россиян

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту военного преступления по ч. 2 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. А глава СБУ Василий Малюк пообещал найти "тех извергов" и наказать.

"Мы найдем этих извергов. Если нужно будет – получим повсюду, где бы они ни были: из-под земли или из того мира. Но за совершенное они точно понесут наказание", — сказал он.

Реакция Офиса президента

На видео отреагировали также глава Офиса президента Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк. Ермак на странице в телеграмм-канале назвал председательство России в Совбезе ООН "абсурдом" и призвал ее выгнать оттуда.

"России не должно быть в Совбезе ООН. Террористическая страна не должна председательствовать в Совбезе, не может иметь права вето. Это абсурд", — говорится в его сообщении.

Между тем, Подоляк отметил, что "страна, которая вживую отрезает голову человеку, не может принадлежать к современной цивилизации. Не может иметь партнерских отношений с кем-то. Не может иметь право дипломатического голоса. Не может покупать себе недвижимость в других странах. И точно не может председательствовать в Совете Безопасности ООН. Потому что Россия – безусловная страна-людоед, которая к тому же этим бравирует. Остаться сегодня, после обнародования реальных действий России в Украине, нейтральным – это заранее проигрышная позиция, потому что нельзя искать безопасности в пасти людоеда».

Чиновник исключил любые попытки искать компромиссы после очередного видео преступления.

"Демонстративно резать головы, пытать беззащитных, убивать безоружных, насиловать – это и есть знаменитая «русская душа» и единственно возможный «русский мир». У нас вообще нет вариантов «договориться» (пусть все потенциальные «миротворцы» из других стран внимательно посмотрят это видео, а потом еще раз и еще раз). Любые попытки искать компромисс с террористами должны жестко прекращаться. Россию нужно изолировать на длительный «гуманитарный карантин» от остального мира. С существенными ограничениями», — подчеркнул советник руководителя ОП.

Также читайте Потери армии РФ перевалили за 180 тысяч: за сутки ликвидировано еще 730 россиян

Зачем Россия публикует жестокие видео с казнями украинских военных: объяснение разведки

В ГУР МО прокомментировали очередное преступление террористов, о котором стало известно 11 апреля. Там подчеркнули, что, к сожалению, это не единичные случаи. Российское командование разрешает и даже поощряет к казням пленных. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова пояснил, что, публикуя жуткие видео с казнями украинских военных, РФ хочет запугать как украинских, так и своих. А также, чтобы оккупанты не имели желания сдаваться в плен.

"Целью такой политики, в частности, есть попытка деморализовать и посеять панику в украинской армии, но им это не удается. Также целью таких публичных зверств является, в частности, запугивание своих бойцов. Мол, вы не думайте сдаваться в плен, поскольку в украинском плену будут делать с вами то, что мы делаем с украинскими пленниками", — заявил Юсов.

Но, несмотря на жестокие преступления захватчиков, Украина будет соблюдать Женевские конвенции и продолжат брать российских оккупантов в плен, отметили в разведке.

Российские военные преступники будут обязательно отвечать за свое преступление — Минобороны Украины

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские службы тщательно, покадрово, изучают видео казни украинского военного, чтобы установить виновных и привлечь к ответственности.

"Сегодня ночью мы вместе с другими силовыми ведомствами и спецслужбами как раз этим занимались. Мы делаем все, чтобы узнать погибшего. Всем нам важно понимать — идентификация человека по видео, а тем более человека в таких обстоятельствах, чрезвычайно сложная задача. Поэтому просим удержаться от публичного озвучивания любых версий до официальных выводов. Пожалуйста, имейте уважение к близким погибшего, не делайте никаких публичных предположений по поводу личности погибшего, даже если вы абсолютно уверены, что узнали его", — призвали в Миноборины.

Также в ведомстве просят "остановить распространение этого видео, а также любых подобных видеокадров. Теперь, когда уже все увидели, это должны смотреть прокуроры и Международный суд".

Также читайте Эстония отреагировала на казнь украинского пленника: призывают не допускать россиян к Олимпиаде

Эстония – первая страна мира, которая отреагировала на казнь военного россиянами

Министр иностранных дел Эстонии Урмасу Рейнсалу после обнародования видео с казнью украинского пленника сообщил, что его страна призвала Международный олимпийский комитет не допустить россиян к Олимпийским играм.

"В Twitter распространяется видео, на котором россияне отрезают голову украинскому солдату. И в то же время мы буквально говорим о необходимости диалога и соревнуемся друг с другом на Олимпиаде? Что мы здесь делаем?", — подчеркнул Рейнсалу.

Video is circulating on #Twitter showing Russians beheading Ukrainian soldier...



...And yet we are literally talking about need for a dialogue & competing against each other on #Olympics? What are we doing here?



Estonia stands & will stand with Ukraine. Until it's victory! — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) April 12, 2023

Читайте также: