Жестокое избиение 12-летней Ярославы в Белой Церкви: родственники заявили о бегстве одного из фигурантов

Фигуранта якобы объявили в розыск.
Родные 12-летней Ярославы, с которой на днях в парке поиздевалась группа подростков из Белой Церкви Киевской области, сегодня сообщили, что якобы один из фигурантов резонансного избиения скрылся и объявлен в розыск.
Об этом в соцсети сообщила крестная пострадавшая Наталья Яковлева. В комментарии для ТСН.ua Наталья Яковлева уточнила: “Нам об этом сообщили адвокаты, ведущие дело. Но мы не знаем, о ком именно идет речь. Скорее всего, речь идет об одном из тех, кто избивал”.
В полиции Киевской области в комментарии для ТСН.ua сообщили, что прокомментируют информацию родственников девушки позже, но по состоянию на данный момент не подтвердили и не опровергли бегство фигуранта.
Напомним, очередное избиение школьницы произошло в Киеве. Девушки на видео бьют другую по лицу.
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