Жестокое избиение девочки под Киевом: образовательный омбудсмен отреагировал

В Белой Церкви под Киевом старшеклассники устроили издевательство над 12-летней девочкой. Сеть гудит от возмущения, ведь подростки демонстрировали невероятную жестокость по отношению к девочке – били ногами, задували газом, насмехались над несчасной и все это снимали на видео.

Мать девочки обратилась в полицию с заявлением по избиению ребенка, сейчас идет расследование правоохранителей.

Жестокость зашкаливает

ТСН.ua поинтересовался у образовательного омбудсмена Надежды Лещик, почему происходит подобная жестокость и кто в этом случае должен понести наказание?

По словам образовательного омбудсмена, любое насилие, унижение чести и достоинства человека, где бы оно ни произошло и кем бы ни было совершено – неприемлемо.

"То, что мы видим на видео, распространенном в социальных сетях, откровенно ужасает: группа подростков издевается над другой девушкой-подростком, бьют, унижают. Такие действия способны влиять не только на физическое здоровье ребенка, которого обидели, но и на ее психологическое состояние", – рассказывает ТСН.ua Надежда Лещик.

Есть угроза повторения подобных случаев

Она отмечает, что предпосылки возникновения таких ситуаций могут быть достаточно разными, в частности, ненадлежащее воспитание и отношения в семье, потребность в самоутверждении, если обидчик сам пострадал от жестокого обращения и насилия и т.д. Поэтому каждая ситуация должна рассматриваться индивидуально и работать над причинами ее возникновения и последствиями.

"Если родители, педагоги, психолог учебного заведения не замечают, не реагируют своевременно на малейшие негативные изменения в поведении ребенка, чтобы выяснить причины этих изменений, поддержать ребенка и предупредить насилие и жестокое обращение, если в каждой конкретной ситуации не применять соответствующие меры и не привлекать к ответственности виновных при наличии для этого оснований – это может привести к росту числа таких случаев среди молодежного. среды”, – замечает образовательный омбудсмен.

С кем будут работать психологи?

Надежда Лещик отмечает, что после такой ситуации, в учебном заведении, где учатся эти дети, должна быть проведена соответствующая работа психолога со всеми сторонами — пострадавшим ребенком, детьми, совершившими издевательства, и их родителями, а также воспитательные мероприятия.

Напомним, что полиция уже начала досудебное расследование по ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". За такое правонарушение указанной статьей предусмотрена ответственность в виде либо штрафа, либо общественных работ, либо исправительных работ. Речь идет об обидчиках девочки, которые ее били – это 15- и 16-летние ребята и 12-летняя девушка.

Каким должно быть наказание обидчикам?

Надежда Лещик добавляет, что по общему правилу, согласно статье 22 Уголовного кодекса Украины, уголовной ответственности подлежат лица, которым до совершения уголовного преступления исполнилось 16 лет.

Лица, совершившие уголовные правонарушения в возрасте от 14 до 16 лет, подлежат уголовной ответственности только за определенные Уголовным кодексом правонарушения (и преднамеренное легкое телесное повреждение к ним не относится).

"На основании статей 97 и 105 Уголовного кодекса Украины и в соответствии со статьей 498 Уголовного процессуального кодекса Украины, к лицам, которые по достижении 11-летнего возраста до достижения возраста, с которого может наступать уголовная ответственность, совершили уголовное правонарушение, суд может применить принудительные меры воспитательного характера", – отмечает образовательный омбудсмен.

Это может быть:

предостережение;

ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего;

передача несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц, их заменяющих, или под надзор педагогического или трудового коллектива с его согласия, а также отдельных граждан по их просьбе;

возложение на несовершеннолетнего, достигшего пятнадцатилетнего возраста и имеющего имущество, средства или заработок, обязанности возмещения причиненного имущественного ущерба;

направление несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков до его исправления, но на срок, не превышающий трех лет.

В Сети появилось видео жестоких издевательств старшеклассников над девушкой

Ранее ТСН.ua рассказывал, в Сети появилось видео жестоких издевательств старшеклассников над девушкой на Киевщине.

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