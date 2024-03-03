Жестокое убийство балерины в Харькове: руки и голову жертвы убийца спрятал в лесу

Муж артистки, совершив убийство, еще несколько дней пытался имитировать, что она жива.

В Харькове продолжается расследование дела по убийству балетмейстера Харьковского театра музыкальной драмы Марии Холодной. По данным следствия, она погибла от рук своего мужа, с которым собиралась разводиться. Он отрезал женщине руки и голову – закопал в лесу, а остальное тело пытался сжечь. При этом еще несколько дней пытался имитировать, что Мария жива. Через четыре дня полицейские смогли собрать доказательства, что именно муж оказался убийцей.

О подробностях этой жуткой истории говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.

Известная в Харькове балерина, а впоследствии балетмейстер Мария Холодная пользовалась уважением среди коллег. Ее ценили за профессионализм и доброту.

Директор Харьковского театра музыкальной драмы Игорь Коваль говорит, что в коллективе до сих пор не могут поверить в произошедшее. “У нее такая жизнь красивая должна быть. Красивая девушка, талантливая. На позитиве всегда”, – говорит он.

Исчезновение артистки

Об исчезновении Марии 19 февраля директору театра сообщила его мать. Она позвонила по телефону, чтобы сообщить, что та не придет на репетицию. Тогда же сказала, что не видела дочери уже третьи сутки. Это удивило коллег, потому что до сих пор Мария никогда не пропускала репетиции.

Еще 17 февраля ее мать заметила, что дочь иначе отвечает на сообщения, а в соцсетях публикует странные сообщения с фотографиями еды. До сих пор Мария этого не делала.

Расследованием исчезновения артистки занялись полицейские. Через четыре дня кропотливого труда следователи установили, что к нему причастен ее муж Алексей, с которым Мария хотела расстаться. Он убил жену и пытался скрыть преступление.

Убийца запутывал следствие

“Труп он расчленил в ванной. Затем все тщательно вымыл, тело упаковал стрейч-пленкой и перемотал конечности скотчем, чтобы не было так много крови. Фактически эти действия дают нам основания считать, что он готовился к этому преступлению”, — рассказал начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Останки жертвы убийца упаковал в чемодан и пакет и решил спрятать на даче. Сбросил тело в погреб и поджег, а голову и руки зарыл в лесу.

Также читайте На Киевщине ослепленный ревностью мужчина разбил бутылку и обломком стекла убил женщину

Впоследствии пытался имитировать, что Мария до сих пор жива. Возил телефон по городу, отвечал на сообщение. А еще пил успокаивающее и даже смог пройти детектор лжи, когда признавался в искренней любви к Марии и постоянно утверждал: его жена просто загуляла. Впрочем, следователи продолжили работу.

На видео с камер наблюдения полицейские увидели, как Мария вошла в дом, но так и не выходила. 17 февраля с довольно большой сумкой зашел в квартиру ее муж Алексей и с ней же он и вышел. В руках еще держал пакет.

Во время осмотра дачного участка супруги в погребе соседней заброшенной избушки обнаружили тело. После этого мужчина признался и сам показал, где спрятал другие части тела.

Убийство из-за "любви"

"Впоследствии он выдвинул новую версию. Будто пришел домой к ней, чтобы забрать вещи. Она подошла к нему. Упала, ударилась, потеряла сознание. А он после этого поместил ее в ванную и отрезал голову", – рассказывает Сергей Болвинов.

В подозрении следователь прописал, что убийство было совершено из-за неприязненных отношений. "Когда он читал, обратил на это внимание. Говорит, вы неправильно написали. Я убил ее из-за любви”, — заметил начальник следственного управления.

Теперь следствие ждет данных экспертизы, которая установит, было ли расчленение тела заживо. Подозреваемый был заключен под стражу. Он сотрудничает со следствием.

“Он ведет себя адекватно, общается со следователем нормально. И оснований считать, что он психически больной по состоянию на сейчас нет”, — отметил Сергей Болвинов.

За умышленное убийство жены мужу грозит пожизненное заключение. 12-летний сын супругов сейчас с бабушкой.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Аж холод по коже! Муж отрезал жене голову и руки, а остальное тело пытался сжечь!"

Напомним, ранее в Одесской области полицейские задержали жителя Березовки за убийство товарища. Он нанес знакомому многочисленные удары ножом и топором.

Читайте также: