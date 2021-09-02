Жестокое убийство собаки в Николаеве: стрелок напал на журналистов ТСН

Этого 61-летнего мужчины в доме опасаются все, говорят соседи. Часто выпивает, срывается на окружающих, бросает камни в детей.

Стрельба на рынке в Николаеве — среди бела дня мужчина пришел туда с ружьем и просто в магазине расстрелял собаку. Продавцы выследили душегуба. Но когда к нему приехала съемочная группа ТСН, правоохранителям пришлось защищать от агрессивного мужчины журналистов.

Об этом говорится 2 сентября в сюжете ТСН.19:30.

Мужчина агрессивно реагирует на визит нашей съемочной группы в его квартиру. От разъяренного мужчины нас спасают правоохранители, приехавшие изымать оружие, из которого якобы нападающий накануне убил собаку.

Вот, что говорят свидетели: "Он просто в магазине расстрелял эту собаку".

Момент убийства Валентина видела собственными глазами. Говорит, что мужчина купил бутылку водки, а потом пристал к собаке, которая дремала в углу. Наконец, вытащил ружье и просто там ее расстрелял.

Новости Украины: в Николаеве мужчина расстрелял собаку посреди магазина

На звук выстрела выскочили люди со всех соседних магазинов. Увидели окровавленного пса и человека с ружьем.

Эта собака жила на рынке более 15-ти лет, говорят люди. Продавцы сами его чипировали и за это прозвали Чипа.

Стрелец, говорят продавцы, постоянный покупатель. Живет неподалеку. После убийства за ним проследил один из продавцов. Записал адрес и передал в полицию. Копы приехали из спецотряда. Вслед за ними — наша съемочная группа.

Этого 61-летнего мужчины в доме опасаются все, говорят соседи. Часто выпивает, срывается на окружающих, бросает камнями по детям во дворе.

Сам он убийство собаки отрицает. В квартире мужчины находят пневматическое ружье. На такое оружие не требуется разрешение. Но убить из него можно.

"Данное событие квалифицировано, как жестокое обращение с животными, повлекшее смерть животного", — рассказали в полиции.

Зоозащитники требуют жестокого наказания убийце. Потому что, говорят, в Николаеве случаи убийств животных участились. В полиции еще проводят следственные действия. Не исключено, что к жестокому обращению с животными может добавиться еще и хулиганство. Вместо трех стрелок может получить до семи лет.

Напомним, что стрелка, который убил собаку на рынке в Николаеве, задерживал спецназ.

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