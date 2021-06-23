Жестокое убийство в Белогородке: подозреваемый возвращался на место преступления и говорил с пострадавшими

Подозреваемый попал на кадры ТСН после совершенного преступления. Он был в толпе и общался с пострадавшими.

Убил в состоянии аффекта. Задержанный, который, по версии полицейских, поджег пятиэтажку, чтобы замести следы жестокого убийства, признался в содеянном. Все произошло в понедельник на Киевщине в селе Белогородка. У жертвы нападающий вырезал сердце и нанес несколько ножевых ранений. А пока его искали, все время он был рядом и наблюдал.

Об этом 23 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

Также читайте Жестокое убийство в Белогородке: подозреваемому грозит пожизненное заключение

Несколько дней назад горела пятиэтажка в Белогородке, Киевской области. В доме прогремел взрыв. Огонь охватил несколько верхних этажей. 8 человек пострадали. Другие — остались без крыши над головой. Впоследствии выяснится — это не обычный пожар. В эпицентре возгорания спасатели найдут тело мужчины. Но, причина смерти — не огонь. Ножевые ранения, у погибшего вырезали сердце. А сам поджог — попытка замести следы.

Вот он — задержан. В синей футболке, его фото обнародовали вчера правоохранители. А вот эти кадры — шокируют. Днем ранее мужчина уже попадал в объектив камер ТСН. Предполагаемый убийца почти два дня швендявся рядом с гарью и общался с пострадавшими.

Новости Украины: в Киевской области мужчина поджогом пятиэтажки замел следы жестокого убийства

Преступник всегда возвращается на место преступления. Это выражение стало крылатым благодаря голливудским фильмам. Где, детектив, в поисках преступника обследует место, где все произошло и пытается проанализировать поведение окружающих. Но киношники это не придумали. Всего лишь взяли из реальных историй преступлений. И в Украине таких историй немало.

Последняя — в мае. Убийство 7-летней Маши Борисовой в селе Счастливом. Пропавшую несколько дней искали всем селом. Тогда на односельчанина, дядю Николая и подумать никто не мог, так как он тоже искал. Преступника выдала только биологическая судмедэкспертиза. Только потом, тот признался в содеянном. Подобное случалось и в Одессе. Два года назад 11-летнюю Дарью Лукьяненко изнасиловали и убили. Нападающий, который во всем признался, тоже принимал участие в поисках. А еще активно способствовал следствию.



"Такое парадоксальное явление существует. Почему? Никто не знает. Это люди, которые сознательно совершают преступления. Вторая категория — это люди, с каким психическими недостатками, там сложнее", — говорит старший следователь по особо тяжелых делах Главного следственного управления МВД Украины Руслан Сушко.



Руслан Сушко говорит, в таком случае преступник ищет морального удовлетворения от содеянного. Наблюдает.



"Особенно, если это связано с половыми преступлениями. То ли для того, чтобы подкрепиться какой-то энергией, или получить какие-то воспоминания, чтобы возникли у них те же ощущения", — говорит старший следователь по особо тяжелых делах Главного следственного управления МВД Украины Руслан Сушко.



Но это скорее исключение, чем правило, уверяет психолог-криминалист Юрий Ирхин. Мы показали ему видео, он анализирует поведение мужчины задержанного в Белогородке. За мимикой, тот показывает удивление.

"Его поведение ничем не отличается от этого дяди, от этого. Видно, что он переживает, что ли? Легче всего укрыться среди людей", — говорит Юрий Ирхин.



Это — одна из главных причин, отвести подозрение. По информации правоохранителей, свою жертву задержан хорошо знал. Сдавал ей в аренду гараж. Конфликт произошел в нетрезвом состоянии. Уже после допроса нападающий во всем признался.



Мужчине объявили о подозрении. За убийство и поджог ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось, 21 июня, 40 человек остались без крыши над головой в селе Белогородка под Киевом. Там в пятиэтажке произошел взрыв и вспыхнул пожар. В квартире, которая стала эпицентром взрыва, спасатели нашли тело мужчины.

Впоследствии полиция установила, что у погибшего было перерезано горло. Кроме того, у него три удара в грудь ножом и вырезано сердце. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Он находится сейчас в СИЗО. Этот мужчина — моряк. Он 1978 года рождения.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку