Жестокое убийство заместителя мэра Никополя: 20 выстрелов и взрывчатка, чтобы точно не выжил

За что так жестоко убийца расправился с должностным лицом, правоохранители пока не озвучивают.

Два десятка выстрелов и граната, чтобы шансов выжить, точно не было. 8 февраля в Никополе неизвестный расстрелял автомобиль заместителя мэра города Виталия Журавлева возле его же дома. Полиция объявила спецоперацию Сирена, чтобы найти убийцу и уже задержала подозреваемого.

За что тот так расправился с должностным лицом и кого избрал следующей жертвой, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Шансов выжить не было

Видео, как 8 февраля посреди бела дня в Никополе на Днепропетровщине пылает автомобиль, мигом разлетелось соцсетями.

❗️❗️90-ТИ В НИКОПОЛЕ.



Сегодня утром расстреляли авто заммэра города Никополь Виталия Журавлева. Чиновник скончался на месте.



В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства. pic.twitter.com/iTDjOgHfQj — ^FuNny BuNny^ (@SVETLAN88519811) February 8, 2024

Впоследствии выяснилось, что за рулем Toyota находился заместитель городского головы Виталий Журавлев. У его дома неизвестные расстреляли автомобиль, а напоследок забросили взрывчатку. Машина загорелась, находившийся за рулем Журавлев получил многочисленные сквозные огнепалы и погиб на месте трагедии.

Кого подозревают в расправе с чиновником?

В городе был объявлен план перехвата "Сирена", по приметам нападавшего уже через несколько суток задержали, нашли его в заранее арендованной квартире, в которой он планировал "залечь на дно". А 11 февраля мужчине вручили подозрение в умышленном убийстве. Как выяснили следователи, это 33-летний местный и к убийству он готовился целых четыре месяца, а в день икс выследил маршрут Журавлева и ждал его возле дома. Подробности задержания рассказал начальник ГУНП в Днепропетровской области Александр Ганжа.

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Первая, но не последняя жертва

20 выстрелов почти в упор и гранату напоследок забросил подозреваемый, чтобы у Журавлева шансов выжить уже не было. За что так жестоко мужчина расправился с должностным лицом, правоохранители пока не озвучивают. Кроме того, в полиции области шокировали заявлением, что подозреваемый готовился и к другим убийствам, хотел убрать еще несколько должностных лиц Никополя. Кого именно фамилии по понятным причинам тоже не разглашаются.

За что убили заместителя мэра?

Ранее журналисты со ссылкой на стражей порядка еще до задержания подозреваемого говорили, что причиной убийства мог стать конфликт, который у Журавлева тянется еще с 2017 года. О чем именно речь, неизвестно, впрочем, о самом чиновнике информации не так много. В 2020 году он баллотировался на мэра Никополя от партии "Батькивщина", но не прошел. Журавлев, кроме того, что был заместителем городского головы Никополя, был депутатом Никопольского горсовета от "Батькивщины", а до этого депутатом от "Партии регионов". Раньше возглавлял местный отдел борьбы с организованной преступностью, а также преподавал в Днепропетровском государственном университете МВД Украины.

Суды с горсоветом и бывшим мэром

В 2016 году Виталий Журавлев собирал подписи за отставку тогдашнего мэра Фисака. Напомним, что в 2016-м Никополь отказался от централизованного отопления. Поэтому трубы стали не нужны, поэтому Никопольский горсовет утвердил их оценку и разрешил продать с аукциона. И тут разразился скандал. Журавлев заявлял, что фактическая цена теплосети составляла 100 миллионов гривен, но городские власти продали 240 км труб за 8 млн грн.

Журавлев и его единомышленники несколько лет судились за признание незаконными оценки, аукциона и продаж теплосети. Суд продолжался несколько лет и признал эти операции незаконными, о чем отчитывался Журавлев в соцсетях.

Подозреваемый в СИЗО без права внесения залога.

Команда ТСН.ua выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

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