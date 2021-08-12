Жил в Украине и ездил на Донбасс СБУ задержала российского шпиона во время передачи информации

Жил в Украине и ездил на Донбасс СБУ задержала российского шпиона во время передачи информации

Он собирал данные о новейших образцах оружия и военной техники, местах дислокации и количестве личного состава Вооруженных сил Украины.

Российского шпиона задержала Служба безопасности Украины. Мужчина, имеющий гражданство страны-агрессора, собирал информацию об украинских силах на Донбассе, в районе проведения Операции объединенных сил.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Новости Украины: "сливал" данные о технике и оружие - СБУ задержали шпиона-россиянина

В СБУ говорят, задержанный — агент Главного разведывательного управления Генштаба России. Уже некоторое время жил в Украине и по заданию спецслужб периодически ездил на восток. Там собирал данные о новейших образцах оружия и военной техники, местах дислокации и количестве личного состава Вооруженных сил Украины.

Шпиона задержали во время передачи данных спецслужбам России по электронным каналам связи. Он под стражей, и ему сообщено о подозрении в участии в террористической организации.

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