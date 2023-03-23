Жила с 5-месячным младенцем в заброшенном здании: история семьи в Киеве получила продолжение

В Киеве 5-месячного ребенка изъяли у матери. Сейчас младенец находится под наблюдением медиков, а соцслужбы ищут новое убежище для женщины.

Об этом сообщили ТСН.ua.

"Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей, соцслужбы занялись вопросом поиска убежища для женщины, чтобы он находился вместе с ребенком", — рассказали в полиции Киева.

Из собственных источников во власти Киева нам стало известно, что женщина не смогла назвать хоть какие-то данные об отце ребенка.

Также стало известно, что эта история живо обсуждается в соцсетях и многие украинцы обратили внимание на то, что женщина хотя и находилась с ребенком в ужасных условиях, но в помещении, похожем на землянку, были сооружены полочки, на которых была аккуратно расставлена посуда.

Напомним, в Киеве у 36-летней матери изъяли пятимесячного младенца, которого воспитывали в заброшенной недостройке. Ребенок жил в антисанитарии без каких-либо коммуникаций.

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