Жила с 5-месячным ребенком в "норе" на Печерске: беглянке подарили презервативы и план действий

36-летней Антонине Пашковской, проживающей в землянке Печерского района столицы и у которой недавно изъяли 5-месячного ребенка из-за угрожающих бытовых условий, чиновники из местной райадминистрации подарили презервативы. Напомним, история Пашковской получила огромный резонанс после того, как чиновники получили анонимный звонок и во время выезда на место увидели, в каких опасных условиях живет женщина с 5-месячным мальчиком.

Об этом ТСН.ua рассказали в центре соцслужб Печерского района, представители которого снова посетили женщину и разъяснили ей условия, при которых она может вернуть себе ребенка.

«Буквально вчера вместе со службой по делам детей, ювенальной превенцией мы ездили к этой маме. Ей были предоставлены информационные листовки, визитки, пошаговый план действий того, что ей нужно делать для возвращения ребенка, предоставили буклеты о социально-опасных болезнях, предоставили презервативы, рассказали об алгоритме возвращения ребенка. Она должна обратиться к нам. На это она ответила: "Хорошо". Ее ребенок, мальчик, в больнице под наблюдением врачей", — рассказали нам в центре соцслужб Печерского района Киева.

Землянка на Печерске в Киеве. Фото: центр соцслужб Печерского района Киева

Землянка на Печерске

В свою очередь жители дома №37 по улице Бойчука, рядом с которым находится землянка Пашковской, сообщили нам, что на днях жительница "норы" устроила стирку и готовила еду на костре, который разожгла рядом с землянкой.

Женщина в землянке: что известно

История Антонины Пашковской получила огромный резонанс после того, как в службы позвонил аноним и сообщил, что в землянке, в норе, на улице Бойчука живет женщина с младенцем. Представители соцслужб вместе с полицией отправились туда выяснять ситуацию. Во время общения женщина, действительно проживающая в землянке, отдала им ребенка, согласившись с тем, что условия в погребе без коммуникаций являются угрозой для 5-месячного мальчика.

Антонина со своим малышом. Фото: Центр соцслужб Печерского района Киева

На следующий день журналист ТСН.ua разыскал эту нору в холме на улице Бойчука и пообщался с женщиной. Она представилась жительницей Кривого Рога Антониной Пашковской и рассказала свою историю.

"Меня зовут Антонина Пашковская, мне 36 лет. Я родом из Кривого Рога, у меня всего три ребенка. Старшей дочери, Виолете, уже 13-й год, она живет со своим папой за границей, он дальнобойщик, поэтому забрал ее с собой после полномасштабного вторжения россиян. Среднему сыну, Кириллу, сейчас 6 лет. Когда ему было 2 года, то у меня его забрала моя мачеха и отдала своей дочери, которая не может иметь детей. Сама я из детского дома, меня взяли на воспитание, когда мне было 2 года. Потом меня выгнали из дома, мачеха сказала, чтобы я не возвращалась. Меньшему, Саше, 5 месяцев. Я его родила в Киеве 10 октября, но не здесь, а в роддоме. После родов так случилось, что меня отправили в Полтаву, в дом матери и ребенка. Но оттуда я убежала, потому что там, как в концлагере. Здесь я нахожусь около недели, а всего в Киеве — около 7 лет", — утверждала Антонина.

По ее словам, в Киеве у нее есть муж, который живет с ней в землянке, но нет ни жилья, ни работы. На вопрос о том, будет ли искать работу, женщина ничего не ответила, уточнила, что может выполнять малярные работы.

"Если мне ребенка не вернут, то скажу честно — я пойду сорвусь, повешусь", — резюмировала Антонина и заплакала.

5-месячного Сашу осматривают врачи. Фото: Центр соцслужб Печерского района Киева

И в соцслужбах, и в полиции подчеркивают, что не все столь однозначно, как рассказывает эта женщина.

"Женщина шла на контакт, рассказала о своей истории, рассказала, что сбежала из реабилитационного центра из Полтавской области потому, что там режим, правила внутреннего распорядка, есть обязанности у каждого члена коллектива, можно было пользоваться мобильным телефоном только в отведенные часы. По словам женщины, специалисты центра помогли оформить новорожденному сыну свидетельство о рождении, декларацию с педиатром, обследовали его . Женщина рассказала, что кормила сына детскими кашками, когда она находила кипяченую воду, которую приносили люди.Во время длительного общения с женщиной и поиска путей решения ее проблем она сама сказала о том, что не хочет и не может далее воспитывать сына. Через некоторое время она сказала: "Наверное, так будет лучше для сына" и написала заявление об отказе от ребенка на начальника районного отдела полиции и начальника службы по делам детей и семьи Печерской районной в городе Киеве государственной администрации", – сообщали соцслужбы.

К этому специалисты соцслужбы добавили, что у женщины есть проблемы со здоровьем из-за неравнодушия к алкоголю и наркотикам. Сама женщина это опровергает.

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