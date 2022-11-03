Жилье для переселенцев: как украинцам пережить зиму и чем поможет государство

Война оставила сотни тысяч украинцев без крова: чьи-то дома разбили оккупанты, а кто-то вынужденно оставил захваченные россиянами населенные пункты. В настоящее время государство рассматривает разные варианты, как обеспечить жильем внутриперемещенных лиц. Например, сейчас в первую очередь предоставляют жилье тем, чьи дома уничтожила вражеская армия или жилье осталось на оккупированной территории или слишком близко к боевым действиям.

Как сейчас дают убежище переселенцам и на что планируют потратить 35 миллиардов бюджетных средств – в сюжете ТСН.

Алла с мужем и двумя детьми из Херсона. Они решились выехать из своей деревни и поехали искать безопасное место на западную Украину. На Прикарпатье проживает семья в отдельном помещении возле церкви. Внутри есть все необходимое – хоть и немного тесно. Впрочем, семья и тому рада. Ведь от их дома в Херсонской области остались стены и крыша, а остальное вынесло взрывной волной.

Через несколько дней Руслан планирует ехать домой, чтобы знакомиться с временными жителями. "Там наши ребята, военные, проживают в нашем доме. Они сами позвонили по телефону, сами попросились. Я не знаю, такой армии как у нас. Наверное, нет. Я хочу с ними познакомиться", — говорит мужчина.

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У Руслана непостоянные подработки. Алла – учитель математики, преподавает дистанционно. Впрочем, их заработков для того, чтобы снять жилье, не хватило бы. "Они живут бесплатно. Мы стараемся им предоставить и картошку, и продукты. Через наших друзей получаем финансы из-за границы, а также здесь есть пожертвования", — рассказал пастор Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской Петр Вернигора.

На втором этаже церкви есть комнаты, где тоже проживают переселенцы из Харькова, Херсона, Славянска. В целом церковь размещает десять человек. Два месяца назад пастор подал документы по программе "Прихисток", по которой государство компенсирует деньги лицу, разместившему у себя переселенцев.

За одного человека выплачивали 450 гривен в месяц. Уже с 1 октября будут компенсироваться по 900 гривен, потому что начался отопительный сезон.

Тем временем Александр из Славянска осматривает квартиру, куда переедет с двумя детьми. В Дрогобыче для внутренне перемещенных лиц реконструировали общежитие, стоявшее долгостроем десятки лет. До этого семья снимала жилье за шесть тысяч гривен. На аренду уходили все выплаты переселенцев, а также часть заработной платы Александра. Именно поэтому семья решила подать заявку на жилье. Теперь две отдельные комнаты, кухню и ванную.

Всего в общежитии обустроили 32 квартиры, где будут проживать около 150 переселенцев. "Средства, которые мы потратили на эту реконструкцию, это около 22 миллионов гривен. Мы получили поддержку от общественной организации КОР Шона Пена в виде кроватей, бытовой техники", – говорит заместитель мэра Дрогобыча Андрей Ковч.

Часть – это средства города, часть – областного бюджета. Общежитие остается собственностью общества. "Если кто-то здесь пожил, но потом люди переезжают куда-то, то квартира будет дальше использована для того, чтобы сюда заселились внутренне перемещенные лица. Юридически со временем, видимо, они будут иметь право на получение права собственности на эти квартиры", — добавил чиновник.

Официально зарегистрированных внутри перемещенных лиц в Украине три миллиона. Впрочем, примерно столько же не зарегистрировано. В каждой области и общине местные власти предоставляют переселенцам то жилье, которое имеет — это и общежития, и места в санаториях или пустые дома в сельской местности, где только нужно сделать ремонт, или модульные домики.

Впрочем, о новом жилье для переселенцев пока речь не идет. "В настоящее время есть первоочередные расходы, которые связаны непосредственно с финансированием армии и Вооруженных сил Украины, поэтому такие расходы на сегодняшний день ограничены", — пояснила заместитель председателя Комитета ВРУ местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

В Парламенте готовят ко второму чтению законопроект, согласно которому за разрушенное жилье будут выплачиваться компенсации в виде жилищных сертификатов. "Условно — для Харьковской области метр квадратной однокомнатной квартиры будет оценен в соответствующую сумму. Такое постановление, такие нормативы разработает Кабмин. Уже потом квадратные метры умножили на такую стоимость и получили сумму такого жилищного сертификата", — говорит Шуляк.

Сертификат будет исключительно целевое назначение, но человек будет свободно выбирать населенный пункт, где хочет проживать — это будет квартира или частный дом. Также можно будет приложить свои деньги к сертификату. В госбюджете на 2023 год для таких компенсаций предусмотрели 35 миллиардов гривен.

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