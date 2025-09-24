Жилье для украинцев, которые вернутся из Польши: демограф резко отреагировал на идею Верещук

Александр Гладун

Демограф Александр Гладун раскритиковал идею Ирины Верещук, которая предлагает обеспечивать жильем тех украинцев, которые вернутся из-за границы.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

Демограф отметил, что сейчас в Украине есть много внутренних переселенцев, которые не имеют собственного жилья.

«Помощь от государства должны получать все, кто в ней нуждается. И здесь неважно — проживает человек за границей и намерен возвращаться, или он проживает в Украине, ведь у нас есть огромное количество ВПЛ. И как только начнут помогать тем, кто возвращается из-за границы — это станет определенной дискриминацией тех, кто находится в Украине и все время нуждается в жилье, гуманитарной, медицинской и социальной поддержке. Я не понимаю, зачем делить людей на две категории», — отмечает Александр Гладун.

Он добавил, что те украинцы, которые находятся здесь, четвертый год работают, делают вклад в экономику, а другие люди просто прожили более трех лет за границей.

