Жилье для украинцев, которые вернутся из Польши: демограф резко отреагировал на идею Верещук
Демограф подчеркнул, что подобные инициативы дискриминируют тех людей, которые не ехали за границу.
Демограф Александр Гладун раскритиковал идею Ирины Верещук, которая предлагает обеспечивать жильем тех украинцев, которые вернутся из-за границы.
Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.
Демограф отметил, что сейчас в Украине есть много внутренних переселенцев, которые не имеют собственного жилья.
«Помощь от государства должны получать все, кто в ней нуждается. И здесь неважно — проживает человек за границей и намерен возвращаться, или он проживает в Украине, ведь у нас есть огромное количество ВПЛ. И как только начнут помогать тем, кто возвращается из-за границы — это станет определенной дискриминацией тех, кто находится в Украине и все время нуждается в жилье, гуманитарной, медицинской и социальной поддержке. Я не понимаю, зачем делить людей на две категории», — отмечает Александр Гладун.
Он добавил, что те украинцы, которые находятся здесь, четвертый год работают, делают вклад в экономику, а другие люди просто прожили более трех лет за границей.
