«Жилье только для молодых и худощавых женщин ВПЛ»: Сеть возмутили обращения к переселенкам

В Украине более 4,6 млн переселенцев, часть из них ищут жилье в пределах страны, часть — за границей. / © ТСН

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Война в Украине сделала вынужденными переселенцами только по официальным данным более 4,6 миллиона человек. Определенная часть жителей прифронтовых районов, которые приняли решение оставаться в Украине, ищут для себя новое жилье с помощью соцсетей, публикуя соответствующие объявления — почти за 5 лет войны в интернет-пространстве появилось немало сообществ.

Как оказалось, в этих сообществах ищет свою выгоду определенная часть украинцев, объявления которых вызывают у соискателей жилья волну возмущения.

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Так, например, один из пользователей такого сообщества отметил, что готов предоставить жилье худощавой женщине в возрасте до 45 лет и «готов взять на себя ответственность касательно переезда». Это сообщение прокомментировали и женщины, и мужчины. Одна из пользовательниц среднего телосложения задала вопрос: «До скольких килограммов принимаете?», еще один мужчина посоветовал автору определиться, поскольку в одном сообщении речь идет о женщине до 45 лет, а в другом — до 50.

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Скриншот сообщения со страницы в соцсети

Скриншот сообщения со страницы в соцсети

На такой комментарий автор сообщения ответил: «Не гавкай».

Кроме того, определенная часть пользователей разместили объявления о том, что предоставят комнаты в частных домах в обмен на услуги по уходу за стариками, которые не могут самостоятельно передвигаться и обеспечивать себе гигиенические процедуры.

Как оказалось, именно такие объявления оказались наиболее распространенными в соответствующих интернет-сообществах. Те, кто прокомментировал такие объявления, отмечают, что если сравнить условную цену аренды комнаты и стоимость услуг по уходу за лежащим больным пожилым человеком, то получается, что автор сообщения ищет практически бесплатную рабочую силу.

Вместе с тем большинство участников таких сообществ, похоже, искренне сочувствуют тем, кто вынужден покидать свое жилье — предлагают комнаты или целые дома в тыловых регионах и отмечают, что единственное условие — оплата за электроэнергию и уход за домом. Некоторые из собственников такого жилья подчеркивают, что арендная плата отсутствует и дом предоставляется в пользование на такой-то период.

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Как переселенцу получить жилье в безопасном районе Украины

О жилищном вопросе для ВПЛ время от времени отчитывается Минсоцполитики. По данным этого ведомства, оно внедряет экспериментальный проект, «направленный на усиление способности общин принимать ВПЛ и улучшение условий их временного проживания. Проект предусматривает возможность приобретения домов в сельской местности и текущего ремонта. Приобретенные дома будут передаваться в коммунальную собственность общин и будут использоваться для временного и безвозмездного проживания ВПЛ».

Первоочередное право на получение жилья в сельской местности имеют:

многодетные семьи;

лица с инвалидностью и семьи, в составе которых есть дети с инвалидностью;

дети-сироты и лица, лишенные родительской опеки (или лица старше 23 лет, имевшие такой статус до совершеннолетия);

люди страшего возраста.

Заявку можно подать в бумажной или электронной форме. В бумажной — в орган местного самоуправления, в электронной — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Жилье для переселенцев в Германии: украинка рассказала о реалиях

В то же время, по оценкам украинцев, живущих сейчас, например, в Германии, волны переселенцев уже стали не такими большими, как были раньше.

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«Я уехала из Украины в апреле 2022 года», — рассказала в комментарии для ТСН.ua София Мельничук, которая сейчас живет и успешно работает в Германии.

По ее словам, несмотря на многие мифы, Германия после начала российского вторжения в Украину существенно и качественно помогала украинцам с жильем.

«Этим вопросом занимались разнообразные негосударственные проверенные организации, список которых предоставлялся тем, кто в этом нуждался. Эти организации подыскивали жилье. Если у человека были средства для аренды, то рекомендовали безопасные сайты, где предлагалось временное жилье», — рассказывает София.

Один из домов в Германии, который переселенцам может оплатить государство. Фото: wunderflats.com

Внутри дома. Фото: wunderflats.com

Она приводит пример, что по фактическому прибытию в Германию период поиска более-менее постоянного жилья длился с помощью организаций около двух недель.

«На это время предоставляли временное жилье. Нередко было такое, что местные люди предлагали пожить у себя. Конечно, например, на вокзалах, находились и официальные представители мэрии, представители организаций, которые предлагали помощь с жильем. Среди такого жилья были гостиницы, хостелы, базы отдыха. Это жилье можно охарактеризовать как хорошее. Не везде, конечно, можно было находиться очень долго», — говорит София и добавляет, что Германия как государство платила и платит аренду жилья и плату за отопление, помогая тем, кто оформил все необходимое и находится под социальной защитой.

Кроме того, она отмечает, что ей известно об обязательствах немецких застройщиков передавать часть жилья государству под социальные нужды.

«Можно подавать заявку на такое жилье, но его появление нужно отслеживать, конечно, самому. Таким образом, можно попасть в хороший ЖК после оформления соответствующих документов. Но по сравнению с 2022 годом найти жилье стало сложнее», — говорит она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ужин для беженцев в Германии удивил Сеть. Украинец показал, какой ужин получил в лагере для беженцев в немецком Гиссене. Увиденное вызвало противоречивую реакцию пользователей Сети.







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