Жилье возле Львова: сколько стоит аренда квартир в небольших городах области (фото)

В прошлом месяце стоимость аренды жилья во Львовской области выросла на 9,2% по сравнению с июлем 2022 года.
Поскольку во Львове продолжается спрос на жилье, а цены откровенно "кусаются", многие переселенцы выбирают небольшие городки неподалеку от областного центра. Обычно в таких городах долгосрочная аренда квартир несколько дешевле, но иногда цены дотягивают и до львовских.
Поэтому ТСН.ua рассказывает, за сколько можно жить в пригороде Львова и где квартиры — самые дешевые.
Дрогобыч
Дрогобыч – административный центр Дрогобычского района Львовской области. Расстояние между Львовом и Дрогобычем составляет 86 км. Предложение на рынке аренды квартир в этом городе достаточно слабое. На сайте по поиску недвижимости ОLX.ua можно найти только 15 квартир, а на сайте dom.ria.com только 4. Также владельцы жилья предлагают арендовать отдельную комнату.
Самая дешевая квартира в Дрогобыче стоит 6 тысяч гривен в месяц. Владельцы предлагают по этой цене двухкомнатную квартиру с автономным отоплением, бытовой техникой и мебелью.
За двухкомнатную квартиру, но с большей на 15 квадратных метров площадью и более свежим ремонтом, арендодатели хотят 15 тысяч гривен.
Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнитной квартиры в Дрогобыче – 7 тысяч гривен, двухкомнатной и трехкомнатной – 8-9 тысяч.
Стрый
Между Львовом и городом Стрый проходит почти 72 километра расстояния.
В Стрые больше предложений аренды жилья, чем в Дрогобыче. Здесь можно найти однокомнатную квартиру даже за 2,5 тысяч гривен, но без мебели. Также за 2,5 тысячи предлагают двухкомнатную квартиру без холодильника и стиральной машины. Это самый дешевый вариант в городе.
Стоимость однокомнатной квартиры с косметическим ремонтом уже выше и составляет 5 тысяч гривен.
А арендовать двухкомнатную квартиру с лучшими условиями можно в пределах от 8-10 тысяч гривен.
Жилье в новостройке с ремонтом, кондиционером и паркингом владельцы оценивают в 12-16 тысяч гривен. Цена зависит еще от расположения.
Самбор
В Самборе долгосрочная аренда однокомнатной квартиры стоит от 5 тысяч гривен. За однокомнатную квартиру в лучшем состоянии придется заплатить 8 тысяч.
Двухкомнатные или трехкомнатные квартиры можно арендовать за 8-9 тысяч.
Червоноград
Расстояние между Червоноградом и Львовом – более 70 км. Сюда также после полномасштабной войны приехали переселенцы, их здесь около 10 тысяч. В сравнении с другими вышеперечисленными городами, аренда жилья в этом городе дешевле. Здесь цены на аренду однокомнатной квартиры стартуют от 2,5 тысячи гривен. Двухкомнатная квартира стоит от 3,5 тысячи, а за жилье с лучшими условиями придется заплатить от 5 тысяч гривен.
Стоимость месячной аренды такой двухкомнатной квартиры составляет 8 тысяч гривен.
Золочев
Город расположен в 64 км от Львова на автодороге международного значения Тернополь — Рава-Русская М09.
Здесь наименьшее количество объявлений об аренде жилья. На двух сайтах по поиску недвижимости было всего два предложения. Однокомнатную с мебелью здесь сдают за 3,5 тысяч гривен.
А вот двухкомнатную квартиру в центральной части Золочева с мебелью предлагают за 9 тысяч гривен.
Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал, сколько сейчас стоит аренда квартир во Львове.
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