Жили в постройке возле церкви: что известно о 5-летней Николь и ее отце, которых убил российский "Шахед" в Киеве (фото)

Стали известны новые подробности о семье, в чей дом в Киеве вблизи Выдубичей в субботу попал российский "Шахед". Как известно, тогда погиб переселенец из Орехова Запорожской области Александр Гаранский вместе со своей 5-летней дочерью Николь. Мать девочки, Александра, выжила.

ТСН.ua разыскал родственников и друзей этой семьи и пообщался с ними. По их словам, одним из самых заветных желаний 5-летней Николь было возвращение домой в мирный Орехов. Ребенок увлекался рисованием и безгранично любил своих родителей.

Сразу после трагедии некоторые из мониторинговых каналов сообщили, что ребенка якобы так и нашли в объятиях отца. Подруга этой семьи Диана Дудченко подтвердила нам, что ребенок был рядом с отцом.

"Эта семья из Орехова Запорожской области, они уехали оттуда примерно через полгода после начала полномасштабного вторжения. Временное прибежище им дали на территори церкви, в небольшом домике. Об Александре могу сказать, что она очень хорошо поет, в Сети можно найти записи ее песен, она работала воспитателем в детском садике. Женщина мечтала открыть свое дело – она прекрасно делает торты и другую выпечку", – рассказала нам подруга семьи Диана Дудченко.

Выжила чудом

"Александра, мать Николь, чудом выжила. Как стало известно, ее отбросило при взрыве метров на 20. Через три часа ее нашел электрик, Александру отбросило на территорию завода. Сейчас врачи говорят, что впереди у Александры несколько операций и длительное восстановление", – говорит Диана Дудченко.

Семья Гаранских / Фото: страница Александры Гаранской в Facebook

Рассказывая об этой семье, Диана говорит, что они всегда пытались помогать другим, волонтерили.

"Александр и Александра ездили в Орехов, чтобы помогать тем, кто нуждался там в этом. Возили помощь, детям – подарки. В Киеве брались за любую работу, чтобы, как говорится, стать здесь на ноги", – говорит Диана.

5-летняя Николь, которую россияне убили "Шахедом", готовилась идти в подготовительный школьный класс, любила рисовать и лепить из пластилина разнообразные фигурки.

"С сентября Николь должна уже была идти в подготовительный класс. Эта девочка рассказывала моему сыну, что очень мечтала вернуться в родной Орехов после окончания войны", – говорит Диана.

По ее словам, вчера Александре сообщили о гибели мужа и ребенка.

"Об этом ей рассказал священник. Но психологи говорят, что восприятие реальности придет через трое суток. Тяжело", – говорит Диана.

Резюмируя, женщина говорит, что сейчас Александра осталась и без семьи, и без жилья, и без самых необходимых вещей.

"Врачи сказали, что определенные препараты для восстановления Александра должна купить за свой счет, поэтому мы сейчас собираем средства, чтобы помочь", – говорит Диана Дудченко.

Мечтали вернуться домой

Дед погибшей девочки Виктор Гаранский в комментарии для ТСН.ua рассказал, что в том доме во время взрыва был еще один человек.

"Там была еще Ирочка, наша младшая дочь. Она выжила. Александра в больнице, с ней сейчас ее родители. Знаю, что ее перевели из реанимации. Про внучку могу сказать, что она любила рисовать, заниматься спортом", – говорит Виктор Гаранский.

5-летняя Николь мечтала вернуться в родной Орехов Запорожской области / Фото: соцсети

Едва сдерживая слезы, его жена, Светлана Гаранская, добавляет: "Внучка очень хорошо танцевала, любила петь, ходила на гимнастику, очень мечтала вернуться в Орехов. Они не планировали оставаться в Киеве. Думали так – только закончится война, и они все вернутся домой…".

Ранее сообщалось о том, что в Киеве зафиксировано применение термобарических зарядов.

Читайте также:

"Шахеды" с новой китайской антенной: Игнат прокомментировал угрозу

Сколько вражеских беспилотников было зафиксировано в воздушном пространстве Киева и в пригороде: в КГВА назвали цифру

Удар "Шахеда" по девятиэтажке в Киеве: что рассказывают жители дома