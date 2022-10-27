Жили в свинарнике и обворовывали людей: как вели себя оккупанты в селе Любимовка Херсонской области

В селе Любимовка на части оккупированной Херсонщины русские оккупанты жили в свинарнике, а застенки обустроили в местной школе. Между тем, люди жили почти семь месяцев в невыносимых условиях. Украинских защитников они поздравляли со слезами и даже не сразу поверили, что в село наконец вошли ВСУ.

Какие разрушения оставил после себя так называемый "братский народ" – в сюжете ТСН.

Около семи месяцев люди жили под оккупацией. Россияне в селе устраивали бесчеловечные развлечения, рассказывает Александр. Они расстреливали дома и людей без всякой причины. Пыточные обустраивали прямо в школе. Оккупанты там держали задержанных местных, а между партами поставили российские ящики от боеприпасов.

С 10 марта жителям запретили выезжать, угрожали убийством – местные жители оказались в ловушке. оккупанты забирали у них мобильные телефоны и грабили дома. Стиральные машины, холодильники и ковры из домов сносили в свиноферму, потому что именно в ней поселились, говорят жители села. Когда украинские Вооруженные силы начали наступать, россияне бежали так, что оставили и обувь, и нижнее.

Любимовка в Херсонской области свободна с начала октября. В ожидании зимы жители пытаются отремонтировать и утеплить изуродованные дома. Люди верят, что оккупанты будут наказаны за все причиненное горе.

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