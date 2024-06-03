"Жилища не дают, живем, как собаки": украинцы раскритиковали условия в лагере для беженцев в Германии

Украинские беженцы раскритиковали условия жизни в лагере в Тегеле. В Берлине на территории бывшего аэропорта живет почти три с половиной тысячи украинцев. Менеджмент лагеря готов на косметические изменения и жалуется, что из-за нехватки жилья беженцев некуда отселять. Хотя проживание одного человека в сутки в лагере обходится в почти 260 евро.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Фибриг.

Что известно о лагере для беженцев на аэродроме Тегель в Германии

Крупнейший немецкий приют для беженцев обвиняют в антисанитарии и ужасных условиях жизни. В ангарах на бывшем аэродроме Тегель живет почти 5 тысяч человек, большинство - искатели защиты из Украины, а остальные из других стран: Афганистана, Сирии, Грузии, Молдовы - ждут здесь статуса беженца. Общественные организации и оппозиционные партии в Берлине требуют изменений.

"У людей абсолютно нет пространства для жизни, ни у женщин, ни у детей. Шанса людям с ограниченными возможностями нормально помыться и поухаживать за собой, это первое. Второе, питание, оно ненадлежащее, испорченное и также совершенно не приспособлено ни для детей, ни для людей с особыми потребностями", - говорит Ирина Шуликина из организации „Вече“.

Еще большее возмущение вызвало, когда выяснилось, что лагерь в Тегеле - это очень дорогое жилье.

"Это средства тех, кто платит налоги. И та официальная цифра, которую нам озвучивали, это 260 евро в день на человека. За эти деньги человек мог бы жить в очень хорошем отеле, вы знаете цены, и есть в ресторанах. Если это мама с двумя детишками, то это тройная сумма. Такие большие средства и такие плохие условия!", - говорит Анна Могилятенко из организации Sunflower Саге.

Люди хотят больше пространства

В Тегеле проживает 12-14 человек на очень узкую комнату, здесь действительно негде поставить личные вещи. Сначала планировалось, что люди будут здесь жить 72 часа, то есть только для регистрации и все. Однако многие из них живут в таких условиях уже очень долго.

"Мы живем здесь два года, трое маленьких детей, жилья нам не дают, живем как собаки", – говорит беженка из Украины Малина.

"Берлин перенаселен и просто невозможно нам найти ничего другого. Я так думаю. Потому что все наши приехали сюда. Это же нереально. Люди говорят, что в маленьких городках их уже давно и устроили, там у них и квартиры, и все. По медицине все сделали. А здесь очень тяжело, потому что нас здесь очень много», – говорит другая женщина.

Наталья приехала в Берлин с двумя детьми и онкобольной мамой из Запорожья. Лечение мама получает, а вот отдохнуть ей негде.

Комнаты в лагере для беженцев

"У меня мама онкобольная. Она очень серьезно больна. И нам все обещают, жилье. Мы уже полтора года здесь. Мы уже столько промучились здесь. Нам до сих пор обещают, но ничего не дают. Мы две операции имели и все здесь. Она промучилась, она с химией, ей отдыхать надо. Спокойно, чтобы было", - говорит она.

Возмущенные беженцы из Украины

Беженцы из Украины жалуются на еду

Много нареканий на еду. Каждый день одно и то же, сухое, однообразное, а приготовить самим нет возможности.

"По 150 евро забирают, а есть дают, что одного и евро не стоит. Что собакам, у меня свиньи в Украине лучше ели, чем я здесь. Я серьезно говорю", — говорит мужчина.

"В поле ездим, готовим есть. В поле, под мостом готовим есть. Здесь серьезно весь Тегель ездит на поле. У нас погорел шатер полностью, с документами", — говорит украинка.

Условия, в которых живут украинцы

В лагере анонсируют изменения

Руководство лагеря, а это земельное ведомство по делам беженцев и Комитет Красного Креста, собрали журналистов и анонсируют изменения. В одном из ангаров количество спальных мест сократят с 14 до 10 или 8. Такое улучшение будет только для 300 человек.

Более 35 миллионов евро в месяц - это бюджет лагеря в Тегеле. Раскрывать финансирование в ведомстве не хотят, однако говорят, что в лагере задействовано много персонала и выплатить всем зарплаты это дорого.

"Самая дорогая статья - это эксплуатация этих залов, отопление, климатизация, аренда, а в некоторых случаях мы их выкупили и это дорого стоит. А еще у нас очень, очень большое количество персонала, который работает в три смены. Это коллеги из Немецкого Красного Креста, из других гуманитарных организаций, из службы безопасности, из кейтеринга, которые ежедневно здесь действительно самоотверженно выполняют работу", - говорит руководитель земельного ведомства по делам беженцев Марк Зайберт.

Не все украинцы критикуют условия жизни в лагере

Однако не все украинцы сетуют на условия жизни в лагере:

"Все хорошо, очень старается, очень много персонала, все стараются помочь в любых ситуациях. Очень много для детей, потому что детям тяжелее всего переживают передъезды и смену", — говорит Ольга.

"Я пережила, что меня там не поймут, я не пойму, но со всем помогли, и все подсказывают, и в целом условия неплохие. Ну, то есть, в принципе, я довольна", – говорит Анна.

"К нам прислушивались, то есть наши желания к ним прислушивались и учитывали, да", — говорит Ольга.

Работу лагеря для беженцев в Тегеле продлили до конца следующего года. Лагерь закрыт, пройти сюда можно только с пропусками. Общественные организации, выражающие критику, просят предоставить доступ к Тегелю их представителям для независимого контроля. Впрочем, менеджмент лагеря отказывается. Между прочим, берлинские власти приняли решение увеличить количество коек почти вдвое с 4 до более семи тысяч человек.

Беженцы в лагере

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